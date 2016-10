Proportional zum Medienkonsum vernachlässigen Schüler die Schule und das Lerninteresse sinkt. Das konnten US-Forscher jetzt anhand einer Datenanalyse belegen wie Wissenschaft aktuell berichtet. Eine sinnvolle Grenze bei der Nutzung digitaler Medien liege bei etwa zwei Stunden maximal am Tag, so die Forscher auf einer Tagung in San Francisco.