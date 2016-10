Laut der Westfälischen Nachrichten soll die Zahl der Flüchtlingsunterkünfte in Münster reduziert werden. Damit wird auf die gesunkenen Flüchtlingszahlen reagiert. In Münster sind derzeit 800 Geflüchtete weniger untergebracht als noch vor einem halben Jahr. Die Planungen über ein festes Wohnheim an der Bahlmannwiese werden nicht verworfen. Welche Einrichtungen geschlossen werden sollen, will die Stadtverwaltung noch bekannt geben.