Langzeitstudie Kriminalität

Die von Professoren der Uni Münster und Uni Bielefeld durchgeführte Langzeitstudie zur Untersuchung von Kriminalitätsentwicklung wird weiter gefördert. Dies berichtet die Uni Münster in einer Pressemitteilung. Die Studie begann im Jahr 2002 als Professor Reinecke von der Uni Bielefeld und Professor Boers von der Uni Münster über 3.000 13-jährige für die Studie gewonnen hatten. Seitdem werden die Teilnehmer immer wieder nach ihrer Kriminalität und deren Ursachen befragt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat nun eine Verlängerung der Studie gewährt und fördert das Projekt in den kommendenen Jahren mit etwa einer Million Euro. In der Studie wollen die Forscher herausfinden, wie sich Kriminalität entwickelt und in wie fern die Grundlagen für Kriminalität bereits in der Kindheit entstehen.