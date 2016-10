HRK Bund-/Länderprogramm

Die Hochschulrektorenkonferenz HRK hat ein neues Bund/Länder-Programm zur Förderung von Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften verabschiedet. Wie die HRK auf ihrer Website berichtet, wolle man so den Mangel an Nachwuchskräften entgegensteuern. Im neuen Programm sollen in erster Linie die Zusammenarbeit mit der Berufspraxis ausgebaut werden und somit Fachhochschulen wieder attraktiver werden. HRK-Präsident Hippler sieht das neue Programm als Grundlage für die nötigen politischen Entscheidungen auf Bund- und Länderebene.