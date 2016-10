Protestaktion der Asten "Zelten für mehr Wohnraum"

Auf dem Schlossplatz startet heute Nachmittag die Protestaktion „Zelten für mehr Wohnraum“ in Münster. Wie in den meisten Studentenstädten wird bezahlbarer Wohnraum in Münster immer knapper.

Die Mieten sind nur selten mit der im Bafög vorgesehenen Wohnpauschale von 250€ zu bezahlen. Und wer auf einen Platz im Wohnheim hofft, muss meist lange warten. Das kann so nicht weitergehen finden die Asten der Uni und der Fachhochschule Münster. Sie fordern den Bau neuer Wohnanlagen und eine Angleichung der Mieten an den studentischen Geldbeutel. Die Asten laden ein, gemeinsam für geringere Mieten und neuen Wohnraum zu protestieren. Das gemeinsame Zelten auf dem Schlossplatz wird begleitet von einem Informations- und Veranstaltungsprogramm - los geht's um 16 Uhr.