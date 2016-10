NRW wird immer beliebter bei ausländischen Studierenden

Immer mehr ausländische Studierende entscheiden sich für ein Studium an einer Hochschule in NRW. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung hervor. Demenach waren über 86.000 ausländische Studierende vergangenes Wintersemester an einer Hochschule in NRW eingeschrieben. Das sind über 4400 mehr als im Jahr zuvor. Die größte Studierendengruppe kommt aus der Türkei, gefolgt von Studierenden aus China, Österrich und Indien. Zudem gibt es einen Anstieg bei der Zahl von Studierden aus arabischen bzw. nordafrikanischen Ländern wie Marokko, Syrien oder Tunesien. Die beliebsten Fächer sind dabei Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau und Informatik.