Bauarbeiten auf Grevener Straße gehen in die Schlussphase

Die Tief- und Straßenbauarbeiten auf der Grevener Straße zwischen York-Ring und Nienkamp nähern sich dem Ende. Das gab die Pressestelle der Stadt Münster bekannt. Wenn die Witterung mitspiele, sollten die Arbeiten bis Jahresende weitgehend fertig sein, so Bauleiter Dirk Havermeier vom städtischen Tiefbauamt. Wegen der Wiederherstellung der Fahrbahn, müssen die Verkehrsteilnehmer allerdings ab heute (6. Oktober) mit größeren Beeinträchtigungen rechnen. Während der Asphaltarbeiten wird in beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. In der Zeit wird zudem die Zufahrt in den Dorpatweg nur über den Koburger Weg und nicht von der Grevener Straße aus möglich sein.