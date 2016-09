Die Uni Münster hat vergangenen Montag (26. September) das neue Büro des "WWU Centrum Europa" in Brüssel eröffnet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Universität hervor. In dem Büro sollen die Europa-Aktivitäten der Wissenschaftler der WWU gebündelt, aber auch neue Forschungsprojekte initiiert werden. Die WWU ist die erste deutsche Hochschule, die damit einen permanenten festen Ansprechpartner vor Ort in Brüssel hat.