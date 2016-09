Mietpreise in Studentenstädten steigen weiter an

Der Preis für ein WG-Zimmer ist im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf durchschnittlich 349 Euro pro Monat gestiegen. Das geht aus einer Studie des Moses-Mendelssohn-Institutes (MMI) hervor, das vom Immobilien-Entwickler GBI beauftragt wurde. Besonders prekär ist die Lage in Städten wie München, Frankfurt oder Hamburg, die vielen junge Menschen anziehen. So kostet in München ein WG-Zimmer im Schnitt 560 Euro. In Münster beobachtet das MMI eine allmählich Entspannung des studentischen Wohnungsmarktes.