Ein neues Halteverbot betrifft in Zukunft auch Dauerparker. Das berichtet die Rheinische Post. Wer sein Auto erst rechtmäßig parkt, dann aber über 48 Stunden in einem neu ausgeschilderten Halteverbot parkt, wird abgeschleppt und muss für die entstandenen Kosten zahlen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden. Nach Gericht, sei der Aufwand alle 48 Stunden selbst oder von Bekannte nach dem geparkten Auto sehen zu lassen zumutbar.