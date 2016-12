Die persönliche Alben-Top 10 der Redaktion 2016

Wie jedes Jahr haben wir es uns nicht nehmen lassen unsere Redakteure vor die schwierige Aufgabe zu stellen, ihre persönlichen Alben-Highlights des vergangenen Jahres in Form einer Rangliste zu offenbaren. Ein Projekt auf das man sehr viel Zeit ver(sch)wenden kann, indem man sich quasi nochmal durch die kompletten Release des Jahres hört, um auch ja keine gute Platte zu vergessen. Was dabei rausgekommen ist? Guckste hier:

Sophia Kisfeld



1. Bon Iver - 22, A Million

2. Kevin Morby - Singing Saw

3. D.D. Dumbo - Utopia Defeated

4. Warhaus - We Fucked A Flame Into Being

5. Júníus Meyvant - Floating Harmonies

6. LNZDRF - LNZDRF

7. Savages - Adore Life

8. Die Heiterkeit - Pop & Tod I+II

9. Klaus Johan Grobe - Spagat Der Liebe

10. Kate Tempest - Let Them Eat Chaos

Leonie Wiethaup



1. Moose Blood - Blush

2. Blackout Problems - Holy

3. Tiny Moving Parts -Celebration

4. Departures - Death Touches Us,From The Moment We Begin To Love

5. Touché Amoré -Stage Four

6. The Deadnotes - I'll Kiss All Fears Out Of Your Face

7. PUP - The Dream Is Over

8. Columbus - Spring Forever

9. Trash Boat - Nothing I Write You Can Change What You've Been Trough

10. Real Friends - The Home Inside My Head

Ann-Kristin Zoike

1. Bon Iver - 22, A Million

2. Daughter - Not To Disappear

3. Aurora - All My Deamons Greeting Me As A Friend

4. Die Höchste Eisenbahn - Wer Bringt Mich Jetzt Zu Den Anderen

5. Låpsley - Long Way Home

6. Ry X - Dawn

7. Von Wegen Lisbeth - Grande

8. Plants & Animals - Waltzed In From The Rumbling

9. Jameszoo - Fool

10. A Tribe Called RED -We Are The Halluci Nation

Sören Heuer



1. PUP - The Dream Is Over

2. Get Well Soon - Love

3. David Bowie - ★

4. Messer - Jalousie

5. A Tribe Called Quest - We Got It From...Here Thank You 4 Your Service

6. Kate Tempest - Let Them Eat Chaos

7. Bon Iver - 22, A Million

8. Whitney - Light Upon The Lake

9. Kendrick Lamar - untitled unmastered.

10. Jeff Rosenstock - WORRY.

Manon Hütter



1. Júníus Meyvant - Floating Harmonies

2. Bon Iver - 22, A Million

3. Get Well Soon - Love

4. David Bowie - ★

5. Car Seat Headrest - Teens Of Denial

6. D.D. Dumbo - Utopia Defeated

7. Messer - Jalousie

8. Kate Tempest - Let Them Eat Chaos

9. Sego - Once Was Lost Now Just Hanging Around

10. Explosions In The Sky - The Wilderness

Jonas Gutsche



1. Jamie T - Trick

2. Blaudzun - Jupiter

3. Thao & The Get Down Stay Down - A Man Alive

4. Metronomy - Summer 08

5. Von Wegen Lisbeth - Grande

6. Kate Tempest - Let Them Eat Chaos

7. Iggy Pop - Post Pop Depression

8. Kakkmaddafakka - KMF

9. M83 - Junk

10. D.D. Dumbo - Utopia Defeated

Jan Ripke



1. Leonard Cohen - You Want It Darker

2. David Bowie - ★

3. Get Well Soon - Love

4. Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree

5. PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project

6. Car Seat Headrest - Teens Of Denial

7. Bon Iver - 22, A Million

8. Die Höchste Eisenbahn - Wer Bringt Mich Jetzt Zu Den Anderen

9. Isolation Berlin - Und Aus Den Wolken Tropft Die Zeit

10. Von Wegen Lisbeth - Grande

Melissa Faust



1. Kakkmaddafakka - KMF

2. Bon Iver - 22, A Million

3. Macklemore & Ryan Lewis - This Unruly Mess I've Made

4. Drangsal - Harieschaim

5. Get Well Soon - Love

6. La Femme - Mystère

7. Golf - Playa Holz

8. Teleman - Brilliant Sanity

9. Malky - Where Is Piemont

10. Fai Baba - Sad And Horny

Steffen Jöne



1. The Cat Empire - Rising With The Sun

2. Honne - Warm On A Cold Night

3. Låpsley - Long Way Home

4. The Slow Show - Dream Darling

5. James Blake - The Colour Of Everything

6. Charles Bradley - Changes

7. PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project

8. Foxes - All I Need

9. Kings Of Leon - Walls

10. Isolation Berlin - Und Aus Den Wolken Tropft Die Zeit

Juliane Schon



1. Bastille - Wild World

2. The Lumineers - Cleopatra

3. Ry X - Dawn

4. Jack Garrat - Phase

5. Annenmaykantereit - Alles Nix Konkretes

6. Samy Deluxe - Berühmte Letzte Worte

7. Kings Of Leon - Walls

8. Kate Tempest - Let Them Eat Chaos

9. Frank Ocean - Blonde

10. Andrew Bird - Are You Serious

Andreas Oing

1. Moderat - III

2. Roosevelt - Roosevelt

3. Stephan Bodzin - Powers Of Ten

4. Glass Animals - How To Be A Human Being

5. Ry X - Dawn

6. Bon Iver - 22, A Million

7. Stimming - Alpe Luisa

8. Radiohead - A Moon Shaped Pool

9. James Vincent McMorrow - We Move

10. Me Succeeds - Into Randomness

Lukas Lindenschmidt

1. Haken - Affinity

2. VOLA - Inmazes

3. An Endless Sporadic - Magic Machine

4. Hypno5e - Shores Of The Abstract Line

5. Animals As Leaders - The Madness Of Many

6. Architects - All Our Gods Have Abandoned Us

7. Opeth - Sourceress

8. Plini - Handmade Cities

9. Puscifer - Money Shot

10. Rendezvous - Solar Storm

Niels Mede

1. Metronomy - Summer 08

2. DIIV - Is The Is A

3. Isolation Berlin - Und Aus Den Wolken Tropft Die Zeit

4. Glass Animals - How To Be A Human Being

5. Kakkmaddafakka - KMF

6. Roosevelt - Roosevelt

7. Von Wegen Lisbeth - Grande

8. Gold Panda - Good Luck And Do Your Best

9. James Vincent McMorrow - We Move

10. Motorama - Dialogues

Nils Hosselman

1. Mc Bomber - Predigt

2. Flume - Skin

3. Radiohead - A Moon Shaped Pool

4. Peter Doherty - Hamburg Demonstrations

5. Annenmaykantereit - Alles Nix Konkretes

6. SSIO - 0,9

7. Blood Orange - Freetown Sound

8. Red Hot Chilli Peppers - The Getaway

9. Yung Hurn - 22

10. I Heart Sharks - Anthems

Till Otte

1. David Bowie - ★

2. Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree

3. Beyonce - Lemonade

4. Peter Doherty - Hamburg Demonstrations

5. Leonard Cohen - You Want It Darker

6. Bon Iver - 22, A Million

7. Heisskalt - Vom Wissen Und Wollen

8. Radiohead - A Moon Shaped Pool

9. Donny McCaslin - Beyond Now

10. Shawn Mendes - Illuminate

Hilko Jansen

1. Von Wegen Lisbeth - Grande

2. Drangsal - Harieschaim

3. Moop Mama - M.O.O.P.Topia

4. Trümmer - Interzone

5. Get Well Soon - Love

6. Die Höchste Eisenbahn - Wer Bringt Mich Jetzt Zu Den Anderen

7. Die Antwoord - Mount Ninji And Da Nice Time Kid

8. Jan Böhmermann - Neo Magazin Royale: Live In Concert

9. Hotel Schneider - Zurück In Den Ring

10. The Devine Comedy - Foreverland