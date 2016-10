Wir verschenken Tickets: Wolfmother im Jovel

Klingt wie 70er Jahre Hardrock, gibt's aber erst seit 2000. Die Rede ist von Wolfmother! Die australische Band besteht vor allem aus ihrem Sänger Andrew Stockdale - sämtliche andere Bandmitglieder haben nämlich in der Vergangenheit einige Male gewechselt. Bekannt sind vor allem Songs wie ''Joker an the thief'' oder ''Dimension''.

Gerade sind Wolfmother mit ihrem neuen Album ''Victorious'' auf Tournee und machen auch Halt in Münster.

Ihr wollt zum Konzert? Dann schickt uns einfach die Antwort auf folgende Frage bis zum 19.11. an: musik@radioq.de

Welcher US-Amerikanische Regisseur bedient sich in seinen Filmen gerne an Wolfmother-Songs?

Infos zum Konzert:

Datum: 22.11.16

Ort: Jovel Music Hall Münster

Beginn: 20:00 Uhr

Eintritt: VVK 32€ zzgl. Gebühren

Web: Wolfmother