Wir verschenken Tickets: Uncle M Fest 2017

Das Münsteraner Plattenlabel Uncle M Music wird fünf Jahre alt - und das soll mit dem traditionellen Uncle M Fest am 28. April im Skaters Palace gefeiert werden! In familiärem Umfeld mit befreundeten Marken, NGOs und selbstverständlich auch mit einigen (ganz labeltypischen) Punkrock-Bands! Mit dabei: The Menzingers, The Flatliners, KMPFSPRT, The Dirty Nil, Gnarwolves und Abramowicz.

Wir verschenken für das diesjähige Uncle M Fest 1x2 Tickets! Schickt einfach die Antwort von folgender Frage bis zum 25.04. an musik@radioq.de:

Wann wurde Uncle M Music gegründet?

Infos zum Konzert:

Datum: 28.04.17

Ort: Skaters Palace Münster

Beginn: 18:00 Uhr

Eintritt: VVK 21,90€

Web: Uncle M Music