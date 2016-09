Wir verschenken Tickets: Silversun Pickups im Jovel

Learning by doing - die us-amerikanische Band Silversun Pickups liefert den Beweis, wie erfolgreich man mit dieser Formel werden kann. Seit ihrer eher spontanen Bandgründung 2004 perfektionierten Gitarrist Brian Aubert, Bassistin Nikki Monninger, Keyboarder Joe Lester und Schlagzeuger Christopher Guanlao ihr intuitives Zusammenspiel und definieren ihren Indie-Rock-Sound immer wieder aufs Neue. Das braucht dann manchmal auch seine Zeit. Das vierte und neueste Album der Silversun Pickups "Better Nature" ließ drei Jahre auf sich warten, zeigt aber umso mehr wie dynamisch und experimentierfreudig die Band ist.

Der Klang des Albums "Better Nature" ist wärmer, die Gitarren treten in den Hintergrund und schaffen Platz für ausschweifende Songstrukturen. Erst im Februar und März wurden Silversun Pickups nach einigen Jahren der Deutschland-Abstinenz bei ihren Konzerten gefeiert. Im Oktober und November spielen sie nun in vier weiteren Städten - mit dabei ist auch Münster!

Ihr habt Lust bei der Reunion der Band dabei zu sein und ihren neuen atmosphärischen Sound zu hören?

Dann schickt uns die Antwort auf folgende Frage bis zum 26.10. an: musik@radioq.de

Aus welcher Stadt kommen Silversun Pickups?

Infos zum Konzert:

Datum: 29.10.16

Ort: Jovel Music Hall

Beginn: 20:00 Uhr

Eintritt: 25 zzgl. Gebühren

Web: Silversun Pickups