Wir verschenken Tickets: Shoreline in der Baracke

Die Melodic Punkrock-Band Shoreline gibt es zwar noch gar nicht so lange, sie gilt aber schon jetzt als eine der vielversprechendsten Bands, die Münster in den vergangenen Monaten und Jahren hervorgebracht hat. Shoreline spielen schnellen, rauen und vor allem detailverliebten Punkrock; inspiriert von unter anderem Anti-Flag, Touché Amoré oder auch The Deadnotes.

Im Gegensatz zu anderen Bands singen die vier Jungs Anfang 20 nicht von einfachen oder oberflächlichen Freundschaften, sondern vielmehr von der Unsicherheit gegenüber psychisch-kranken Freunden, von Fremdenhass und Ablehnung gegenüber Asiaten. Etwas, das Sänger und Gitarrist Hansol Seung selber in der Schulzeit erfahren musste.

Ihr wollt Shoreline und ihren einzigartigen Sound auf ihrer ersten Europatour nicht verpassen? Gar kein Problem, denn wir verschenken 1x2 Tickets für ihre Show in der Baracke! Schickt uns einfach die Antwort auf folgende Frage bis zum 21. Oktober an musik@radioq.de

Wann haben sich Shoreline gegründet?

Infos zum Konzert:

Datum: 21.10.16

Ort: Baracke, Münster

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 5€

Web: Shoreline