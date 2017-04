Wir verschenken Tickets: Popsalon in Osnabrück

Drei Tage, fünf Locations und viele musikalische Leckerbissen. Das Clubfestival Popsalon lädt vom 20. bis 22. April 2017 zum 7. Mal ein und präsentiert eine bunte Mischung aus Indie, Rock, Pop und Electronic. Das Popsalon Festival bietet ein vielfältiges, musikalisches Wochenende mit den Newcomern der deutschen Musikszene. Bisher bestätigte Top-Acts sind Razz, Roosevelt, Faber und Drangsal.

Das komplette Line Up findet ihr hier: http://www.pop-salon.de/

Seid bei dem Beginn der Festivalsaison dabei!

Schickt die Antwort auf die folgende Frage mit dem Betreff "Tickets Popsalon" bis zum 17.04. an: musik@radioq.de und genießt ein Wochenende voller Musik.

Welche Band spielt in diesem Jahr am Freitag um 22 Uhr in im Club ‚Kleine Freiheit' ?

Infos zum Festival

Datum: 20.- 22.04.17

Ort: Osnabrück (Lagerhalle, Kleine Freiheit, StadtGalerieCafé, Haus der Jugend, Glanz&Gloria)

Beginn: ab 19 Uhr

Eintritt: 54,90€ Festivalticket

Web: Popsalon OS