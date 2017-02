Wir verschenken Tickets: Johnossi im Skaters Palace

Die Neuankündigung von Mitte Februar war: "IT'S OUT, OUR BEST ALBUM EVER!" - das fünfte Studioalbum von den Stockholmern Johnossi. "Blood Jungle" ist dynamisch, nicht mehr ganz so düster, aber hat noch stets den johnossi'schen Wiedererkennungswert.

Es gibt jedoch nicht nur eine neue Platte, Johnossi sind auch auf Tour.

Wenn ihr herausfinden wollt, wie das neue Album live klingt - ihr aber auch in eurer Jugend schwelgen und noch einmal "Man Must Dance" live hören wollt, dann müsst ihr euch nur ein wenig Mühe geben - denn wir verschenken 2x2 Tickets für das Johnossi-Konzert im Skaters Palace.

Schickt einfach die Antwort auf folgende Frage mit dem Betreff "Tickets Johnossi" bis zum 01.03. an: musik@radioq.de

Wann waren Johnossi zuletzt im Skaters Palace?

Infos zum Konzert:

Datum: 07.03.17

Ort: Skaters Palace

Beginn: 20:00 Uhr

Eintritt: VVK 29,50€ zzgl. Gebühren

Web: Johnossi