Wir verschenken Tickets: GHvC Singer-Songwriter Abend

Wer das Label Grand Hotel Van Cleef hört, denkt vermutlich direkt an Kettcar, Lachse und St. Pauli. Doch auch wir hier im Münsterland haben die Ehre: drei hervorragende Singer-Songwriter des Labels kommen am 27. April nach Osnabrück - entsprechend in die "Kleine Freiheit", statt in Hamburgs Große.

Neben Spaceman Spiff, der seit 2015 sein Alter Ego zuhause lässt und eigentlich und zur Zeit Hannes Wittmer heißt, werden auch Patrick Richardt und Hello Piedpiper mit ihren Loops, Celli und sonstigem Klimbim auf der Bühne stehen und mit ihren kryptischen, nahegehenden Texten und schwebenden Instrumentals begeistern.

Für das Konzert der drei Singer-Songwriter verschenkt Radio Q 2x2 Tickets! Beantwortet einfach folgende Frage und schickt sie mit dem Betreff "Tickets Grand Hotel" bis zum 24.04. an: musik@radioq.de

Von welchen drei Musikern wurde das Label "Grand Hotel Van Cleef" 2002 gegründet?

Infos zum Konzert:

Datum: 27.04.17

Ort: Kleine Freiheit Osnabrück

Beginn: 20:00 Uhr

Eintritt: VVK 19,90€

Web: Grand Hotel van Cleef