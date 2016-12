Wir verschenken Tickets: Fil Bo Riva im Oma Doris

Der junge Italiener Fil Bo Riva unterbricht seit Winter 2014 sein Studium, um sich ganz der Musik zu widmen. Wir danken es ihm!

Mit seinen 24 Jahren lebte er schon in Rom, Dublin und Berlin. Auf seiner Tour macht er jetzt Station in Deutschland: im Januar 2017 ist seine rau-warme Stimme auch in Dortmund zu hören.

Begleitet mit seiner Gitarre, verwöhnt er uns mit bittersüßen Folk/Soul-Klängen, die sowohl sanft als auch kantig zu einer Fusion verschmelzen, die unsere Herzen zum Schmelzen bringt.

Als Straßenmusiker ebnete er sich den Weg bis zu seiner ersten EP „If You're Right, It's Alright" im September 2016!

Lauscher auf, das lohnt sich: Radio Q verschenkt Tickets! Alles, was ihr tun müsst, ist folgende Frage bis zum 12.01. beantworten und die Antwort an musik@radioq.de schicken.

Wie viele Songs sind auf der EP „If You're Right, It's Alright" von Fil Bo Riva?

Infos zum Konzert:

Datum: 14.01.2017

Ort: Oma Doris, Dortmund

Beginn: 20.00 Uhr

Eintritt: VVK 12,45€ zzgl. Gebühren

Web: Fil Bo Riva