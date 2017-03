Wir verschenken Tickets: Charlie Cunningham in der Jugendkirche effata[!]

Zurückhaltend, unaufgeregt und sehr persönlich - das ist die Musik vom Londoner Songwriter Charlie Cunningham. Nach drei EPs mit Geheimtippstatus und einigen herausragenden Online-Sessions veröffentlichte er im Januar sein Debütalbum "Lines" auf dem José Gonzáles Label Dumont Dumont. Dabei zeigt er erneut wie lateinamerikanische Rhythmen seines Gitarrenspiels mit einer reduzierten Instrumentierung und seiner sanften Stimme harmonieren.

In den letzten zwei Jahren spielte Cunningham nicht nur Headline-Shows und unterstütze Künstler wie King Creosote, Beirut und Rodriguez in seinem Heimatland, auch in Deutschland ging er schon auf Solotourneen oder spielte auf Festivals wie dem Reeperbahn, Way Back When oder Maifeld Derby.

Nun ist Charlie Cunningham wieder in Deutschland auf Tour und wird auch in Münster an einem ganz besonderen Ort spielen - und Radio Q verschenkt 1x2 Tickets! Schickt einfach die Antwort auf folgende Frage mit dem Betreff "Tickets Charlie Cunningham" bis zum 12.03. an: musik@radioq.de

In welcher spanischen Stadt verfeinerte Charlie Cunningham sein Flamenco-Gitarrenspiel?

Infos zum Konzert:

Datum: 29.03.17

Ort: Jugendkirche effata[!]

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: VVK 20€ zzgl. Gebühren, AK 24€

Web: Charlie Cunningham