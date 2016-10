Wir verschenken Tickets: Captain Planet im Gleis 22

Bloß nicht anhalten, kein Stillstand! Von der Bildfläche verschwunden waren Captain Planet nie wirklich. Dennoch hat es vier Jahre gedauert, bis sie sich mit ihrem neuen Album "Ein Ende" zurückgemeldet haben – und die Fangemeinde in Angst und Schrecken versetzten. Würden sich Captain Planet etwa auflösen? Nein! In einem Interview gab Gitarrist Benjamin Sturm an, jedes Album sei ein Kraftakt, ein Kapitel für sich. Ein Ende eben.

Am Ende sind die fünf Herren auf ihrem neuen Album ganz gewiss nicht. Das enorm hohe Hitpotenzial ihres einzigartigen Emo-Punks und der wie gewohnt hohe Interpretationsfreiraum ihrer Texte sind glasklare Beweise!

Benjamin Sturm sagt, das Touren sei "eines der besten Sachen an diesem ganzen Bandquatsch". Ganz getreu diesem Motto machen sich Captain Planet nach einigen wenigen Festivalshows diesen Sommer nun endlich wieder auf die große Reise – und machen auch in Münster Halt!

Ihr wollt euch die seltene Chance, Captain Planet live zu sehen, nicht entgehen lassen? Kein Problem, denn wir verschenken Tickets!

Schickt uns einfach die Antwort auf folgende Frage bis zum 21. Oktober an: musik@radioq.de

Wie heißt das Debütalbum von Captain Planet?

Infos zum Konzert:

Datum: 24.10.16

Ort: Gleis 22, Münster

Beginn: 20:30 Uhr

Eintritt: 15,30€, zzgl. Gebühren

Web: Captain Planet