Wir verschenken Tickets: Astronautalis im Gleis 22

Der Künstler Charles Andrew Bothwell, besser bekannt als Astronautalis, verbindet verschiedenste Musikstile (unter anderem auch Blues und Elektro) in seinem Rap. Diese unverwechselbare Mischung, seine offensiven Texte und seinen Freestyle Rap bei Live-Auftritten machen seine Acts zu etwas ganz Besonderem.

Sein neuestes Album "Cut The Body Loose", mit dem bekannten Track "Kurt Cobain", ist 2016 erschienen. Nun geht der Indie-Rapper aus Florida auf Europatour und wir verschenken 1x2 Tickets für sein Konzert in Münster!

Ihr wollt beim Freestyle Rap dabei sein? Dann schickt uns die Antwort auf folgende Frage mit dem Betreff "Gewinnspiel Astronautalis" bis zum 18.01. an: musik@radioq.de

Wie viele Soloalben hat der Rapper bisher rausgebracht?

Infos zum Konzert:

Datum: 21.01.17

Ort: Gleis 22

Beginn: 21:00 Uhr

Eintritt: VVK 14 € zzgl Gebühren, AK 18€

Web: Astronautalis