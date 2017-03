Interview mit Declan McKenna

Declan McKenna gewann 2015 die "Emerging Talents Competition" des Glastonbury Festivals und ist seitdem besonders mit seinem FIFA kritisierendem Song "Brazil" bekannt geworden. Kurz vor dem Tourabschluss in Köln haben wir mit ihm über sein Debütalbum, den Song "Paracetamol" und über weitere Musikgenre, denen er sich gerne mal annehmen würde, gesprochen.

Declan, jetzt wo deine aktuelle Tour kurz vor dem Ende ist, wie blickst du auf sie zurück?

Sie war sehr gut! Es war sehr stressig, vier Wochen in Europa unterwegs zu sein, aber es war ziemlich geil. Viel Spaß, viele tolle Leute und Orte, also alles in allem: Sehr gut.

Gab es irgendwelche besondere, vielleicht inspirierende Momente in den letzten Wochen?

Wahrscheinlich einfach der Fakt, auf Tour mit einer anderen Band zu sein [Anmerkung der Redaktion: The Blossoms], die ich schon lange kenne und sehr mag. Einfach zu sehen, wie weit und wie groß alles geworden ist, seit ich das erste Mal Ende 2015 alleine, ohne Band und nur mit einem Loop-Pedal auf Tour war. Diese Entwicklung nochmal so vor Augen zu haben, war wirklich cool. Ich meine, das wird vielleicht meine letzte komplette Tour mit den Blossoms, ich weiß es nicht, aber diese Zeit gerade war einfach ziemlich schön.

Radio Q ist ein Campusradio. Hast du eigentlich noch ein Schul- oder Studentenleben, wo du ja auch jetzt in sehr jungem Alter schon auf Tour gehst?

Nein, habe ich nicht, das existiert nicht mehr (lacht). Ich bin eigentlich nur noch auf Tour und am Musikmachen und all das andere langweilige Zeug [lacht]. Aber ich denke, da kann ich mich wirklich nicht beschweren.

Du spielst heute hier in Köln, eine Stadt die recht bekannt für ihre große LGBT-Community ist. Du hast dieses Thema auch im Song "Paracetamol" verarbeitet, wo du dich mit der Diskriminierung, Depression und oftmals auch leider als Folge dessen Suiziden von Homosexuellen, Transsexuellen und Transgendern auseinandersetzt. Was hat dich dazu bewegt, den Song zu schreiben?

Das war die Geschichte von Leelah Alcorn, die zwar auf Social Media Seiten viel Aufmerksamkeit bekam, aber leider kaum in den großen Mainstreammedien. Leelah Alcorn, die Transgender war und die Suizid begangen hat. Das zu lesen und zu erfahren, durch was für schreckliche Dinge sie durchmusste. Zu sehen, dass es in der heutigen Zeit immer noch Conversion Therapien gibt, hat mich einfach schockiert. Das hat mich wirklich hart getroffen und wie über viele Dinge, habe ich dann auch darüber einen Song geschrieben.

Zu der Zeit als ich ihn geschrieben habe, hat noch keiner meine Musik gehört, aber ich wollte einfach über dieses Thema singen, weil es mich wirklich beschäftigt und getroffen hat. Ich habe gedacht: „Wow das könnte wirklich jeder sein. Jedem passieren." Es ist eine traurige Geschichte, aber ich habe versucht, etwas Positives daraus zu schaffen. Ich denke, es ist ein Thema, vor dem sich viele Leute scheuen, ein Thema, was nicht in der Schule in irgendeiner Form behandelt wird. Mittlerweile können viele verstehen, dass Menschen schwul sind, aber wenn es um Transgender geht, können es viele nicht nachvollziehen. Die sind dann nicht automatisch schlechte Menschen, die sind einfach nur ignorant der Thematik gegenüber und ich möchte dazu beitragen, dass normaler und vor allem mehr darüber geredet wird.

Du trägst oft Make-Up auf der Bühne, hast Glitzer im Gesicht, trägst Nagellack. Dieses Androgyne hat mich etwas an Bowie erinnert, kurz vor der Ziggy Stardust-Ära, wo er langsam anfing, sich in diese Richtung zu bewegen kurz bevor er dem Ganzen natürlich mit Ziggy die Krone aufgesetzt hat. Ist er einer der Gründe, warum du das tust und warum du die Person auf der Bühne bist, die du bist?

David Bowie ist definitiv eine meiner der Stil-Ikonen. Dieses Jahr habe ich mir besonders vorgenommen, einfach so auf der Bühne auszusehen, wie ich mich grad am wohlsten fühle. Manchmal laufe ich nur mit Hose und Shirt auf die Bühne, manchmal pack ich Glitzer in mein Gesicht und schminke mich. Je nachdem, wonach mir grade ist. Aber ja, definitiv ist Bowie da eines der Vorbilder. Perfume Genius ist ein weiterer, den ich da nennen kann, genauso wie St. Vincent. Es gibt einfach viele, die mich inspirieren, mich so zu kleiden, mich so zu präsentieren, wie ich es tue und neue Dinge auszuprobieren. Ich bin jetzt nicht so besonders gut im Schminken [lacht], aber ich arbeite dran und es macht Spaß.

Dieses Jahr wirst du doch auch endlich dein Debütalbum veröffentlichen, richtig?

Ja, das ist dieses Jahr endlich soweit.

Wie denkst du hat sich dein Songwriting entwickelt, seitdem du damals "Brazil" geschrieben hast?

Ich glaube, ich bin viel besser geworden, es ist ja viel Zeit seitdem vergangen. Damals war ich 15 heute 18 und du änderst dich natürlich viel in diesen Jahren und das habe ich definitiv auch.

Als Songwriter und in allem Anderen. Das war alles sehr aufregend und ist es für mich auch noch immer [lacht] und ich bin sehr glücklich, wo ich gerade in meinen Leben bin. Ich denke, das nächste Album wird nochmal besser werden und das danach wieder. Hoffentlich wird es immer so weitergehen, denn es geht alles ums Wachsen, Entwickeln und darum, besser zu werden in dem, was ich tue.

Bowie ist ja sehr bekannt dafür, sich immer wieder anderen Musikgenre anzunehmen und sich viel zu verändern. Welchem Genre würdest du dich gerne mal auf dem nächsten Album widmen?

Das ist eine sehr gute Frage! Ich habe in der letzten Zeit viel ABBA gehört und die letzten paar Tracks auf dem jetzigen Album sind tatsächlich sehr stark von ihrem Album "The Visitors" beeinflusst. Ich denke, das wird auf dem Nächsten noch stärker werden. Dieses ganze Poplastige, mit Vocodern, Synthesizern und coolen Gesangsmelodien und Harmonien. Es wäre wirklich cool, mal in die Richtung zu gehen.

Ich würde auch gerne ein bisschen in die Jazzmusik eintauchen. Ich liebe viel jazzigen Pop, aber ich habe noch nicht so viel wirkliche Jazzmusik gehört. Ich habe mich ein bisschen mit Miles Davis und John Coltrane auseinandergesetzt, aber ich bin noch nicht in der Form in diese Musik eingetaucht, wie ich es könnte und es noch tun möchte. Ich habe ja eben schon St. Vincent erwähnt, deren erstes Album wirklich sehr stark vom Jazz beeinflusst war, und ich würde gerne mehr solche Musik hören, mich mehr damit auseinandersetzen und hoffentlich das in das nächste Album mit einbringen.

Wir haben bei Radio Q eine Rubrik namens "Album für die Insel", wo unsere Redakteure ihr Album vorstellen, was sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden. Wenn du darüber nachdenkst, welches Album würdest du mitnehmen?

Das ist schwierig. Normalerweise darf man bei solchen Fragen doch immer die Top 3 nennen [lacht]. Ich denke es müsste "Hunky Dory" von Bowie werden. Das ist vielleicht eine offensichtliche Wahl, aber es ist einfach so ein fantastisches Album. Es gibt keinen Song darauf, den ich nicht mag. Jeder Song darauf ist ein großartiger Song!