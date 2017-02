Summer Moon - With You Tonight

The Strokes-Bassist Nikolai Fraiture hat ein neues Band-Projekt: Summer Moon. Zusammen mit Stephen Perkins von Jane's Addiction, Camila Grey von Uh Huh Her und Noah Harmon von The Airborn Toxic Event widmet sich Fraitures nun erneut dem Post-Punk - aufgefrischt von Synthesizern.

Die Klänge des aus zehn Tracks bestehenden Albums sind von einer eingängigen Melodie durch eine starke Basslinie geprägt. Durch den Synthesizer wird trotz futuristisch klingenden Elektroeinflüssen ein Gefühl von "alten" Zeiten erweckt. Auch der in den 70ern und 80ern in Großbritannien entstandene Post-Punk trägt dazu bei. Teilweise wirken die Melodien durch die elektronischen Klänge zwar etwas chaotisch, werden aber meist von einem straighten, simplen Schlagzeugrhythmus wieder "in Ordnung" gebracht wird.

Songs wie "Chemical Solution", mit träumerischem Charakter durch die Klangmelodie des Keyboards, klingen aber auch durch die elektronischen durcheinanderwirkenden Sounds, aufreibend. Deswegen wird das Ganze auch tanzbar und verbreitet gute Laune. Musterbeispiel ist dafür der Opener des Albums, "Happenin'". Trotz Verwirrungen durch die elektronischen Einschübe bleibt der Song wegen der eingängigen Basslinie eins. Der Track ist energiegeladen und führt perfekt in das Album ein. Danach wird es im Vergleich zum ersten Song aber ausgeglichener in den Melodien.

Deutlich wird dies beispielsweise beim Titeltrack "With You Tonight". Nikolai Fraiture beschreibt diesen als "perfekte Balance zwischen einem klassischem Feeling mit modernen Sounds und Texturen" und sagt außerdem der Titel des Songs und des Albums solle den Prozess und das Feeling des gesamten Albums repräsentieren. Mit den Lyrics im Refrain „I dance with you tonight on and on yeah the beat goes on and on" wird nicht nur musikalisch, sondern auch textlich die Tanzbarkeit des Tracks unterstrichen.

Der Gesang variiert bei Summer Moon zwischen männlicher und weiblicher Stimme, in Tracks wie "Cleopatra" beginnt dominierend der Frauengesang Camila Greys, was später durch gesprochene Gesangseinflüsse von Fraiture mit hohen Oktavausschweifungen abgelöst wird. Danach wird von "we got the beat" gesungen und zur Bewegung eingeladen. Und auch in Songs wie "Girls On Bikes" und "L.I.T.A." bleibt die gute Laune nicht aus. Summer Moon wissen, wie eine authentsche Atmosphäre geschaffen wird. Man merkt, dass Musiker mit Können und Erfahrung am Werk sind und lässt sich von den kreierten Sounds und Melodien entführen.

Der Sounds von The Strokes fiel unter anderem in Großbritannien auf fruchtbaren Boden und Nikolai Fraiture scheint diesen Post-Punk-Vibe nun auch auf Summer Moon transferiert zu haben. Zumindest ist es ein spannender Vorbote auf das, was auch immer da noch kommen mag. "With You Tonight" ist schließlich erst der Anfang - hoffentlich.