Mit Russland wird in der Regel vieles assoziiert, sei es Naturgeographisches, Politisches oder schlichtweg kitschig-bunte Verzierungen. An Rockmusik denkt jedoch nur selten jemand. Gerade bei Bands wie Motorama ist genau das allerdings schlichtweg schade, weil sie so tatsächlich nur wenige Menschen auf dem Schirm haben - obwohl sie nicht gerade am Anfang ihrer Karriere stehen.

2005 gegründet und seitdem scheinbar ein Vollzeitprojekt. Seit ihrem Debüt 2008 ("Horse") ist immerhin kein Jahr vergangen, in dem die Band aus Rostow am Don nicht etwas Neues präsentieren konnte. Inzwischen sind aus Motoramas Liebe zu New Wave und Post-Punk so gleich sieben EPs und vier Alben hervorgegangen, mit "Dialogues" als jüngstes Kind der Sippe. Der Vergleich zu Joy Division bleibt aber auch bei diesem noch immer Familientradition.

Düstere Gitarren und sanfte Synthie-Melodien - mit "Dialogues" gelingt Motorama die Fusion von Indie-Pop und Post-Punk. Beinahe auf gesamter Albumlänge wird der Hörer von entspannten Rhythmen und dem tranceartigen Gesang Vladislav Parshins eingehüllt. Langweilig ist das dennoch nicht, denn die so notwendige Abwechslung gelingt in Form von groovigen und up beat-Momenten oder auch der Akustikgitarre kinderleicht.

Im Gegensatz zu dem, was der Menschheit alljährlich auf dem Eurovision Songcontest aus Russland serviert wird, wollen Motorama allerdings keinesfalls perfekt und pompös wirken. Motorama machen keine Show für die übergroße Bühne, sie bilden sich nicht ein, sie seien für ein paar Minuten die Könige der Welt. Motorama lieben das Unperfekte und mit ihrem neuen Album zeigen sie einmal auf's Neue wie wunderschön genau das doch sein kann. Schiefe Tönchen müssen nicht immer direkt weggezaubert werden, es muss nicht immer alles einhundertprozentig perfekt abgemischt und gemastert sein, damit es Wirkung hat. "Dialogues" lebt förmlich von den kleinen "Fehlern". Ohne sie wäre es nur noch eines dieser Alben, die irgendwie experimentierfreudig klingen sollen, aber doch keinen Charakter haben.

Freilich ist es schade, dass die meisten Menschen erst auf Motorama aufmerksam werden, wenn sie erfahren, dass es eine russische Band ist. Denn eigentlich hat diese Band es inzwischen verdient, dass man bereits bei der Nennung ihres Namens hellhörig wird. Auf jeden Fall sollte die Musik des Landes nicht auf ihrer Show beim ESC reduziert werden.