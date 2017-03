Jakuzi - Fantezi Müzik

Kutay Soyocak und Taner Yücel haben sich bereits in Garage-Punk- und Singer/Songwriter-Bands ausgetobt, ihr aktuelles Projekt hat mit dergleichen nun herzlich wenig gemein. Jakuzi steht für herrlich wirren Synthie-Pop und für die volle Erforschung der umfangreichen Effektpalette. Einziges Manko für diejenigen, die sich zu Schulzeiten vor allem Englisch als Fremdsprache gewidmet haben: Die Texte sind auf Türkisch verfasst.

Ein Grund für verzweifeltes Aufstöhnen ist dies aber freilich nicht, vielmehr erhält die Musik so noch eine weitere Komponente. Ob verzerrt oder mit Hall unterlegt – auf "Fantezi Müzik" steht der Gesang nicht über allem, sondern reiht sich als weiteres musikalisches Bindeglied in die lange Kette ein, verschmilzt mit dem großen Ganzen. Es kann also auch Vorteile haben, wenn man als Hörer keine Ahnung hat, wovon Jakuzi eigentlich singen. So kann man sich immerhin nicht von den Texten ablenken lassen. Sicher, die Band könnte über jedes Thema sprechen – Liebe, Hass, Angst oder auch die Backrezepte der Großmutter – und doch wird über die volle Länge von "Fantezi Müzik" der Eindruck erweckt, es ginge um etwas Wichtiges.

Google und sein hauseigener Übersetzer können dies nur bestätigen und so stechen schlussendlich nicht nur "Bir Düşmanım Var" durch das emotionale Saxophon oder "Hiç Mi Yok" durch seinen dezenten Disco-Charakter hervor, sondern auch "Lubunya". "Lubunya", übersetzt etwa „die Schwuchtel", ist ein Heft für Schwule und Lesben in der Türkei und mit dem Song wollen Jakuzi nun ihre Solidarität ausdrücken. Zur aktueller Situation ein unbestreitbar mutiges Vorhaben – besonders, da auch dieser Track auf der Landessprache geschrieben wurde.

Zwischen Synthie-Pop und Indie haben Jakuzi ihren Platz gefunden und wissen auch in nicht-türkischsprachigen Gebieten mit ihrer experimentellen Musik zu überzeugen. "Fantezi Müzik" bedeutet übrigens "Extravaganz". Passt.