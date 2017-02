Hanni El Khatib - Savage Times

Eigentlich wollte Hanni El Khatib gar kein neues Album schreiben – und theoretisch hat er es auch nicht. "Savage Times" lässt sich aber ohnehin freilich mehr als ein Projekt als ein Album bezeichnen. Als eine Kombination aus fünf EPs, die er allesamt bereits nach und nach veröffentlicht hatte und nun schließlich zusammenführt. Vier Bonussongs gibt es obendrauf. Was ist dagegen nicht gibt, ist eine generelle Richtung. "Savage Times" ist schlichtweg blankes Chaos. Der rote Faden findet sich, wenn überhaupt, in der ausgeprägten Kreativität wieder.

"Everyday that I worked in the studio and made songs based on my mood at that specific time. [...] I kept pushing myself to experiment and make whatever I felt like making that way. It was all about getting rid of my own musical boundaries", kommentierte der Kalifornier jüngst sein Werk und hätte es damit kaum besser beschreiben können. "Savage Times" ist weder ein Garage-Rock/-Pop-Album, noch hat es sich dem Indie, Soul, Rock oder Punk verschrieben. Und doch ist keines dieser Genre auf dem Werk zu kurz gekommen.

Wo "Baby's OK" mit rhythmischem Garage-Rock einleitet, wird es bei Nachfolger "Gonna Die Alone" auch schon funkig. Mit "No Way" und Bonus-Track "1 AM" beweist der Herr zudem, dass er auch die akustische Spielweise beherrscht. Und doch klingt bei all dem Durcheinander nichts gekünstelt oder gar gewollt, sondern einfach nach einem sehr kreativen Musiker, der sich selber keine Grenzen auferlegen möchte.

Ein Song sticht dennoch ganz besonders hervor: "Born Brown"! Nicht nur wegen seines Techno-Charakters, sondern weil er ebenso der einzig politische Teil von "Savage Times" ist. Bereits im letzten Jahr veröffentlicht, doch heute relevant wie nie zuvor – vor allem in den Staaten.

"Savage Times" ist eine Kollektion aus Hanni El Khatibs musikalischen Fähigkeiten. Absolut kreativ, abwechslungsreich und jedes Mal auf's Neue überraschend. Der Mann gehört zu den wenigen Menschen, die nicht nur sagen, dass sie in (fast) allen Bereichen der Musik zu Hause sind, sondern es auch beweisen.