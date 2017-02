Fufanu - Sports

Auch heute, zur Zeit, wo die Welt Dank fortschreitender Technik immer kleiner wird und selbst die Weltwunder so langsam ihren mysteriösen Charme verlieren, ist Island noch immer diese kleine geheimnisvolle Insel im hohen Norden, von der man eigentlich nie so richtig etwas mitbekommt. Außer vielleicht beim alljährlichen Eurovision Songcontest. Gerade musikalisch gibt es bei der Insel mit Ausnahme von Sigur Rós. Björk und Of Monsters And Men aber kaum nennenswerte Künstler. Um herauszufinden, was in der Musikszene Reykjaviks und Umgebung passiert, muss man sich mit dem Thema schon ein bisschen mehr beschäftigen - dieses Engagement zahlt sich allerdings spätestens bei der Entdeckung von Fufanu aus.

Als Captain Fufanu waren Hrafnkell Flóki Kaktus Einarsson und Guðlaugur "Gulli" Einarsson (nein, nicht verwandt) ab 2008 erst noch als Techno-Duo unterwegs. Unter diesem Siegel ist damals auch ein ganzes Album entstanden, das Glück war nur leider nicht mit ihnen. Die Studios, in denen die Aufnahmen entstanden sind, wurden ausgeraubt. Die Songs für immer verloren. Ein böses Omen? Vielleicht. Aufgegeben haben die beiden Herren deswegen allerdings nicht, dafür aber ihre Musik komplett umgekrempelt. Aus Captain Fufanu wurde nur Fufanu, aus Techno wurde düsterer Wave und Post-Punk der Marke Joy Division, Simple Minds und Bauhaus. 2015 folgten Plattenvertrag und ihr Debütalbum "Few More Days To Go". Nun bietet der Zweitling "Sports" einen weiteren Blick in die wirren Musiklandschaften Islands.

Auf fast einer Dreiviertelstunde stellen sich Fufanu im düsteren, wavigen Post-Punk-Gewand vor. Viele abwechslungsreiche Synthies und die monotone Stimme von Sänger Kaktus Einarsson machen das Bild aus. Das einzige Manko zeigt sich allerdings gleich zu Anfang und macht den Einstieg ins neue Album deswegen nur leider unnötig schwierig: Brüstet sich die Durchschnittslänge der Songs ohnehin schon mit über vier Minuten, kann Opener und Titeltrack "Sports" sage und schreibe mehr als sechs Minuten verzeichnen. Und wenn dann das Intro noch länger als eine Minute dauert, ist es für den modernen ungeduldigen Hörer leider schon vorbei. Sehr schade, denn gerade dieses Intro baut sich immer mehr auf, wird vielschichtiger, interessanter. Für viele nur eben auch anstrengend.

Doch leichte, gar "einfache" Musik machen Fufanu ohnehin nicht. "Sports" ist nichts für die Hintergrundbeschallung, sondern einzig und allein für das aktive Hören. Mit "Your Fool" zeigen die beiden Einarssons, die inzwischen von Drummer Erling Bang unterstützt werden, zwar, dass sie auch den Zeitgeist einfangen können und bieten mit ihrer romantischen Ballade so auch der Liebe eine gewisse Plattform, doch machen sie auch dies nur unter ihren Voraussetzungen. Zwar findet dort auch das Piano seinen Einsatz, aber ohne die obligatorischen dunkel-wavigen Synthies geht es bei Fufanu nun einmal nicht. Das ist aber auch ganz richtig so. Immerhin gibt es sowieso schon viel zu viele überdramatisierte Liebeslieder.

Ganze Arbeit haben Fufanu in Zusammenarbeit mit ihrem Produzenten Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) zudem bei "Just Me" geleistet - der einzige Track, der sich seinen festen Platz auf der Playlist für die nächste WG-Party schon gesichert haben sollte. Weniger gedrückt, laut, flott und tanzbar. Präsenter, ja gar "verdaulicher". Deswegen aber nicht weniger spannend, sondern für viele wahrscheinlich das geheime Albumhighlight.

Der Fakt, dass Island auch heute noch immer ein bisschen isoliert vom Rest der Welt seiner Wege geht, macht für viele seinen Reiz aus. Das Geheimnisvolle wirkt attraktiv und wenn noch Künstler wie Sigur Rós oder Fufanu ins Rampenlicht treten, ist das Bild perfekt. Faszination in Landschaft und Musik. Nicht immer leicht zu begreifen, dafür aber wunderschön.