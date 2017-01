The Flaming Lips - Oczy Mlody

Das Paralleluniversum der Flaming Lips funktioniert seit fast 34 Jahren mit viel Wahnsinn und zuverlässiger Unberechenbarkeit: Großangelegte Parkplatz-Kassetten-Experimente, bei denen das Album auf vier Tonträgern abgespielt werden muss, Gesangsdarbietungen in Wannen voller Sperma und Blut sowie Bühnenshows, bei denen die Bandmitglieder in riesigen, aufblasbaren Bällen über das Publikum hinwegrollen. Skurrile Taten der Flaming Lips vor dem musikalischen Hintergrund progressiver und experimenteller Neopsycheldelik. Bei ihrem mittlerweile 15. Album übertragen die Herren mit Kultstatus den üblichen Wahnsinn ihrer Bühnenshows diesmal direkt in die Songs ihres neuen Albums und lassen uns musikalisch an ihrer Unberechenbarkeit teilhaben.

"Oczy Młody" ist ein schwebendes Gleiten zwischen melodieseligen Synthie-Klängen, verhallten Stimmen und verstrahlten Texten, bei dem man inmitten wohliger Umschmeichelung durch die Schönheit harmonischer Klänge urplötzlich mit einem instrumentalen Sammelsurium winzigster Töne auf den Boden beklemmender Verstörung gerissen wird: Hier ein schrilles Surren, Pfeifen oder Fiepsen. Dort das Bellen eines Hundes oder das Quaken eines Frosches. Das Hören des Albums gewährt Eintritt in das Lips-Universum: Kurz darauf ist man verloren in einer schwerelosen minimalistischen Elektro-Klangwelt und mit kindlichem Staunen zwischen den Polen ästhetischer Faszination und unheimlicher Rätselhaftigkeit kommt die Frage auf, ob man je wieder entkommen wird, ob man überhaupt je wieder entkommen will.

Inhaltlich garniert wird das herrlich skurrile Werk der Flaming Lips gleichsam wie ein Sci-Fi-Musical-Epos mit Texten über eine im Partyexzess konstruierte Welt der Reichen, die drei Monate schlafen und von Sex auf Einhörnern mit violetten Augen träumen ("There Should Be Unicorns"). Dabei wirkt eine aus der Disney-Welt flüchtende und sich in Skandale stürzende Miley Cyrus mit ihrem Gastauftritt ("We A Famly") wie die perfekte Muse, um eine wundersame, neue Welt in Manier eines Drogenrausches zu beschreiben, bei dem faszinierend schöne Bilder durch die Überforderung einer schrulligen Musikästhetik durchbrochen werden.

Blutig wird es bei "One Night While Hunting For Faeries And Witches And Wizards To Kill" als sich ein Mann bei dem Versuch ein paar Hexen zu töten selbst blendet, um im nächsten Moment wie nach einem bösen Traum mit neuen Augen zu erwachen und "sie" zu sehen ("and then I saw her"). Der Effekt eines Zwischenzustands ergibt sich dabei nicht nur durch den lyrischen Wechsel von Tag- und Nachtträumerei, sondern auch musikalisch: So pendelt das Album zwischen dem ursprünglich vertrauten Lips-Sound wie beim anmutigen vertonten Märchen "The Castle" und neuen, ungewohnten Klängen wie bei "Nigdy Nie (Never No)", die aus einer Paarung wirrer Beats mit düsterer Kraut-Psychedelik hervorgehen. Musikalische Ähnlichkeiten zu Radiohead oder Coldplay, wie sie bei "Galaxy I Sink" oder "Almost Home (Blisko Domu)" zu erahnen sind, bleiben dabei auf Flaming-Lips gebührender Distanz.

Zurück in der Freakshow der Flaming Lips spiegelt das neue Album "Oczy Młody" die wechselnden Farben, Lichteffekte und Skurrilität ihrer Bühnenshows musikalisch wieder. Es kehrt auf faszinierende und gleichsam verstörende Weise zu den Anfängen einer Band zurück, deren erste Jam-Session durch geklautes Equipment aus der Kirche nebenan ermöglicht wurde und deren Namensgebung auf Assoziationen zu Drogen und Porno-Streifen resultierte.