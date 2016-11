Fai Baba - Sad And Horny

Man nehme eine Portion Züricher Musikkultur, eine Prise Beatles, einen Schuss 70er-Blues und einen Haufen Selbstironie gemischt mit Charme, Leidenschaft und Wahnsinn. So in etwa könnte das Rezept für Fai Babas Musik aussehen. Das Ergebnis der gemixten Zutaten kann allerdings variieren, denn der Züricher Musiker lebt im Hier und Jetzt, entwirft mit jedem Auftritt seine Songs in der Situation selbst, wodurch sich die Musik durch die Spontanität formt.

Dieses Erfolgsrezept verwendet der 29-Jährige bereits seit seinem ersten Album "Love Sikk" aus dem Jahre 2010. Die Wortspiele im Albumtitel hat er bis heute nicht verlernt: "Sad And Horny" lautet der neue und macht damit eine große Kiste an Erwartungen und Vermutungen auf. Auf einer Ebene können die Begriffe Gegensätze sein, auf einer anderen jedoch sehr wohl zusammenpassen. Und damit spielt Fai Baba: In den zehn Songs sind beide Gemütszustände einzeln, aber auch eine Mischung aus den scheinbar gegensätzlichen Begriffen zu finden. Wie macht er das, fragt man sich! "No pressure, just pleasure", antwortete er 2014 in einem Interview. Das ist seine Message. Roh, einfach, klar, direkt, nackt. Fai Baba, der mit bürgerlichem Namen Fabian Sigmund heißt, ist eins mit seiner Musik, die er selbst als "Psych-Pop" bezeichnet.

"Sad And Horny" erinnert in seiner Dramaturgie an einen Film. Und genau das war auch der ursprüngliche Anstoß für das Album: Fai Baba plante eine Kollaboration mit einem Filmemacher und ließ sich inspirieren von Stimmungen zwischen Film Noir und Roadmovie. Die Film-Pläne verliefen im Sand, die Musik blieb. Trotzdem: Die zahlreichen Instrumentalpassagen lassen einen in den leidenschaftlich gehauchten ("Why Do I Feel So Alone"), energisch geplärrten ("Can't Get Over You") oder traurig gemurmelten ("Lucky") Gedanken schwelgen und Bilder einer Art Liebesgeschichte lebendig werden. Textverständnis und -variation scheint der Sänger allerdings nicht als allzu wichtig anzusehen, da zum einen die psychedelischen und sphärischen Klänge, andererseits sein rückbesinnlicher Gesang ein paar Worte untergehen lassen, aber auch überflüssig machen. Der Verlust ist zu verschmerzen, wenn man sich ganz auf die Intensität des Inhalts und der Musik einlässt.

Entsprechend des Titels reicht das Spektrum an Gemütszuständen in "Sad And Horny" von Liebeskummer über Sinnsuche bis hin zu quälender Erinnerung. Seine außergewöhnliche und vielseitige Stimme, die auf diesem Album mit der Stimme des Drummers Domi Chansorn Verstärkung gefunden hat, untermalt dieses Potpourri genauso bunt wie die mal ruhigen, mal treibenden Gitarren-Riffs, Schlagzeug-Beats und geleierten E-Gitarren. Hier entstehen Klänge aus einem Guss, die das Spannungsverhältnis zwischen horny und sad regelrecht zelebrieren.

Fai Baba ist ein Spross der aufstrebenden, progressiven Blues-Avantgarde, der er einen Schuss Psych-Pop hinzufügt. Verdrogte, hallige Klänge und traurig gesungene Repetitionen lassen den Wahnsinn, der Fai Baba umgibt, durchscheinen. Frei nach der Lebensregel "Mein Guru bin ich selbst" will der Sänger an erster Stelle nicht gefallen, sondern inspirieren und die Leidenschaft zur Musik nicht nur darstellen, sondern leben!