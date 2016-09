Die Antwoord - Mount Ninji and Da Nice Time Kid

Dass Genie und Wahnsinn eng beieinander liegen, war ja schon an Albert Einsteins beeindruckender Haarpracht abzulesen und ist somit keine neue Erkenntnis. Dass Die Antwoord musikalisch auch gerne mal eine Prise mehr schnupfen, dürfte ebenso bekannt sein.

Ein Klingeln, nervöses Geflüster und chorale Barockoper-Anleihen - so eröffnet "We Have Candy" die vierte Platte der südafrikanischen Inszenierungs-Akrobaten. Und zugegeben: Diese pseudo-klassischen Elemente irritieren - obwohl man ja nach drei Alben Wahnsinn und gezielt eingesetzter brillianter Geschmacklosigkeit eigentlich hätte vorbereitet sein müssen. Unwillentlich hatte man Yo-Landi, Ninja und DJ Hi-Tek eben doch eine Suite im überladenen Techno-Flur bei den manischen Ravern reserviert. Ging es nach der Singleauskopplung "Banana Brain", dürften sie da auch ohne Weiteres einziehen - nur deutet der Rest des Albums eher auf Anbau hin.

Insgesamt wirkt das Album "Mount Ninji and Da Nice Time Kid" nämlich eher wie der Soundtrack zu einem weiteren Harmony Korine Dogmafilm über White-Trash, in dem aus irgendeinem Grund Marley & Marley von den Muppets und Jack Black eine Gastrolle ergattern konnten. Skurriler könnte es zwar noch immer nicht sein, ist aber dennoch etwas leichter zugänglich als die bisherigen Alben. Was wohl auch an der vermehrten Annäherung zum Trap und an den "minimalistischeren" EDM-Elementen liegt.

"Shit Just Got Real" bedient sich fröhlichen Americanas und kann fast schon als gängiger Hip Hop-Track gesehen werden, "Gucci Coochie" ist dann wieder eine mehrspurige und beatlastige Rave-Orgie inklusive Burlesque-Einlagen von Dita Von Teese, während "Stoopid Rich" und "Fat Faded Fuck Face" sich komplett soulig-modifiziertem Trap verschreiben und als Kollaborationsbewerbung mit Kanye und M.I.A. durchgehen könnten.

Lyriktechnisch bleibt es derweil bei der vulgär-agressiven Fusion aus Afrikaans und Englisch mit hohem Schimpfwortgebrauch.

Da Provokation und Schabernack bei Die Antwoord selbstredent niemand missen will, hat der etwa Sechsjährige Lil Tommy Terror mit "Wings On My Penis" direkt einen ganzen Track für den teils putzig, teils verstörenden Kinderrap eingeräumt bekommen und darf im Spoken-Word-Interlude "U Like Boobies?" auch direkt mal seinen pupertären Insult-Wortschatz auf die Probe stellen.

Auf "Rats Rule" gibt sich dann tatsächlich noch besagter Jack Black als Feature die Ehre. Die EDM-Stadionhymne "I Don't Care" gefällt dagegen wahrscheinlich nur Scooter-Fans, weswegen man dieses geniale Chaos namens "Mount Ninji and Da Nice Time Kid" auch einfach nach Track Nr. 14 abbrechen sollte, um sich die wirklich guten Trap-Momente in Erinnerung zu behalten.

Sicherlich werden Die Antwoord niemanden, der es nicht ohnehin schon war, mit ihrem neuen Album zu ihrem Jünger machen. Wer aber schon vorher eifrig zur "Zef"-Messe erschienen ist, erlabt sich nach wie vor glücksseelig am gepunshten Messwein!