Avey Tare - Eucalyptus

Ein kluger Mann sagte einst "Music has always been a matter of energy to me, a question of fuel. [...] On some nights I still believe that a car with the gas needle on empty can run about fifty more miles if you have the right music very loud on the radio". Dieser Mann war Mr. Gonzo himself, Hunter S. Thompson.

Beim Hören des neuen Solo Werkes von "Animals Collective's" Avey Tare, welches mit dem klangvollen Namen "Eucalyptus" daher kommt, fällt sofort auf, dass hier eine etwas andere Philosophie verfolgt wurde. Die nun schon sechste Solo-Arbeit von David Michael Portner, wie der umtriebige Amerikaner und inoffizielle Frontmann des animalischen Kollektivs mit bürgerlichem Namen heißt, will nicht mitreißen. Das Knie ist normalerweise ein sehr zuverlässiger Energie-Anzeiger. Es fängt wie von Geisterhand an, im Takt zu wippen, wenn es eine gewisse Energie in der Musik wahrnimmt. Man kann nichts dagegen tun - oder? "Eucalyptus" dagegen entlockt kaum ein Zucken. Aber das heißt natürlich nichts. Schließlich funktioniert das Album deutlich anders als ein Hunter S. Thompson es erwarten würde.

Das Ganze wirkt wie eine Aneinanderreihung durchaus harmonischer Klang- und Effekt-Kollagen. Das Rauschen und Fiepen und Zwitschern und Knacken der Effektgeräte verbirgt etwas, das man als konventionelle Songstruktur bezeichnen könnte, wie eine dicke Wolldecke. Und wenn man gerade anfängt, ungeduldig oder gar schläfrig zu werden, tauchen, einem Sonnenaufgang nach dunklem und starkem Gewitter gleich, Harmonien aus dem teils düsteren Effektgewusel auf. Wie die Sonne, die sich nach Stunden der Abstinenz ihren Weg durch schwere, dunkle Wolkenfetzen bahnt, haben diese Momente etwas ur-Majestätisches. Das Spiel mit Harmonie und Disharmonie ist sicher keine Innovation, funktioniert aber doch immer wieder.

Der Hörer wird regelmäßig durch konventionellere Strukturen wieder abgeholt, die dann fast wie Urlaub wirken. Bis zu einem ersten Moment der Struktur muss man sich durch die anspruchsvolleren Klänge der ersten beiden Stücke hören, ja fast kämpfen. "Ms. Secret" ist dann der wohlverdiente Urlaub, den man durchaus genießen kann. Mit "Lunch Out Of Order" wird dem Hörer dann erneut in zwei Teilen eine rauschhafte Geräuschkulisse präsentiert, bevor "Jackson 5" erneut zurück ins Hier und Jetzt führt. Und so geht es weiter. Interessant dabei: Trotz aller Ladung aus Hall, Echo und Rauschen, die das Arrangement zu tragen hat, bleibt der Gesang oft glasklar. So klingt "PJ" fast wie ein Kampf Mensch gegen Maschine, wenn auch die nötige Energie, vielleicht sogar ein Hauch Aggressivität fehlt.

Das Maximum an Energie wird erst spät mit dem Song "Roamer" erreicht, der voranschreitet wie ein Countrysong, wenn auch nicht mit der Attitüde eines Johnny Cash. Auch eine gewisse Ähnlichkeit zur Beach Boys Platte "Pet Sounds", immerhin eines der wichtigsten Alben der Popkultur, drängt sich an dieser Stelle auf. Dass aber weder ein Country-, noch ein Beach Boys Album zu hören ist, wird unmittelbar im Anschluss wieder erinnert. "Coral Lords" ist ein achtminütiges, ruhiges Stück Musik der Pink Floyd Schule, das unter anderem mit Samples aus Naturdokumentationen aufwartet und sich fast frei von Rhythmus den Weg zum Finale des Albums bahnt. Dieses hat mit "Sports in July" nochmal ein wahres, wenn auch nicht minder ruhiges Schmuckstück parat, welches fast an das letzte Projekt des Iren David Holmes ("Unloved") erinnert, welcher kultivierten Musikfans vielleicht durch seine Soundtracks für die "Ocean's" Filme von Steven Sonderbergh ein Begriff ist.

Vielleicht kann man sich die Art und Weise, wie Avey Tare musikalische Werke schafft mit seiner "Synästhesie" erklären, zu der er sich bereits bekannte. Die Krankheit drückt sich in einer Störung der Wahrnehmung aus. So assoziiert Portner Musik mit Bildern. Er vertauscht Akustisches mit Visuellem - man sollte allerdings wissen, worauf man sich einlässt. Die Platte ist keine "Easy Listening Experience" sondern erfordert Durchhaltevermögen und unlöschbare Lust auf Musik, ja fast einen gewissen Entdeckergeist. Besonders Fans von Künstlern wie Air, der legendäre Beta Band" und natürlich eingefleischte Jünger des Animal Collective kommen auf ihre Kosten. Es wird experimentiert was das Zeug hält. Dabei werden konventionelle Songstrukturen aufgebrochen und zu etwas euem gestaltet. Wer wie Hunter S. Thompson allerdings stets einen vollen Tank braucht sollte aufpassen, dass der Cadillac nicht versehentlich im "Fledermausland" liegen bleibt.