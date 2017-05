Überall Müll – kein Ufer in Sicht

Alle Jahre wieder

Am gestrigen 1. Mai, dem Tag der Arbeit, fanden sich wie jedes Jahr viele Münsteraner/-innen am Ufer des Aasees ein, um zu grillen; Musik zu hören oder einfach nur um mit Familie oder Freunden ein paar schöne Stunden zu verbringen.

Der Morgen danach

Heute morgen bot sich dann ein Bild der Verwüstung:

Großreinemachen

Der ganze Abfall musste natürlich auch wieder beseitigt werden, weil die Verursacher dies nicht selbst getan haben. Dies geschah bereits früh am Morgen. Frau Mai von den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster berichtete, dass zum 1. Mai jedes Jahr Sonderschichten eingeplant sind. So seien heute morgen ab 6 Uhr 7 Reinigungskräfte am Aasee gewesen, die für die Reinigung der Flächen rund um den See etwa 3-4 Stunden brauchten.

Dank der fleißigen Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster waren die Grünflächen am Ufer des Aasees zur Mittagszeit wieder in einem vorzeigbaren Zustand.

Alle mal mit anpacken!

Dabei wäre so viel Aufwand zur Beseitigung gar nicht nötig, wenn jeder selbst mit anpacken würde. Dazu befinden sich am Aasee insgesamt 7 unterirdische Abfallbehälter mit jeweils über 1000 Liter Fassungsvermögen, die genug Volumen für sämtlichen Müll, der am Maifeiertag angefallen ist, geboten hätten, so Frau Mai. Insgesamt seien etwa 5 Tonnen Müll entstanden.

Verteilt auf alle, die am Tag der Arbeit am Aasee waren, wären das für jeden also nur ein paar kleine Griffe gewesen, aber eine große Entlastung für die städtischen Abfallwirtschaftsbetriebe.

Alle Infos gibt es auch nochmal hier zum Nachhören:

Text: Michael Landwehr

Radiobeitrag: Janice Ulrich

Bilder: Ann-Marlen Hoolt