Plakat-Aktion gegen Massentierhaltung und Tierquälerei

Gestern Nacht platzierte das Kunst-Kollektiv „Dies Irae“ in Münster in rund 30 Werbekäste Plakate gegen Massentierhaltung und Tierquälerei.

Grund ist die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Münster kein Strafverfahren gegen Johannes Röring wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz einzuleiten. Johannes Röring ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands (WLV).

Videomaterial von Animals Rights Watch e.V. und PETA zeigte tote und erkrankte Schweine in der Schweinemast von Johannes Röring. Dies veranlasste auch ARD Panorama darüber zu berichten.

„Zustände wie bei Röring sind die Normalität und werden regelmäßig von Recherche-Aktivist/-innen vorgefunden und in den Medien thematisiert. Wie kann es sein, dass diese Zustände in unserer Gesellschaft noch hingenommen und sogar durch Gesetze und Verordnungen legalisiert werden?“, äußerte sich das Kollektiv„Dies Irae“ in einer Pressemitteilung.