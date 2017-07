Kunst und Logo - passt das?

Am Samstag, 10.Juni 2017 wurden die Skulpturprojekte in Münster eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung fand im LWL(Landschaftsverband Westfalen-Lippe)-Museum statt. Dabei kam es allerdings zu einer Überraschung, denn in der Nacht wurde das LWL-Logo im Kunstwerk "Silberne Frequenz" von Otto Piene mit Stoff behangen und somit verdeckt. Jetzt bekennt sich Thomas Goeken, ein Münsteraner Galerist, offiziell dazu und hat noch weitere Aktionen während der Skulpturprojekte 2017 geplant.

Seit 2014 hängt das Logo an der Fassade des neuen LWL-Museums und offenbar stört es viele Münsteraner/-Innen. Zumindest einer findet das Ganze überhaupt nicht gut und hat Taten sprechen lassen. "Was nützt schreiben, was nützt reden? Taten müssen her!", so Thomas Goeken. Er verhüllte in den Morgenstunden des 10. Junis das LWL-Logo. Ein Logo gehöre nicht in ein Kunstwerk, sagte er Radio Q.

"Für die Verhüllung habe ich einen Hubwagen gemietet und musste nur noch erfahren wie groß das Logo ist. Dazu schrieb ich der Firma, die für die Insallation verantwortlich war. Ich erzählte, ich würde einen Artikel schreiben und bräuchte die Maße des Logos noch und schließlich habe ich die auch bekommen."

Daraufhin schneiderte seine Näherin den Stoff "fantastisch" zurecht und die Aktion konnte starten. Die Verhüllung dauerte nicht mehr als 5 Minuten, wie man in einem Video von Jan Enste verfolgen kann. Die Eröffnung der Skulpturprojekte habe Goeken bewusst ausgewählt, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Zusätzlich hat der Galerist bei der Eröffnung Flugblätter verteilt, wobei er mit einer "Freiheitsstatuemaske" verkleidet war.

Warum bekennt der Galerist sich erst 5 Wochen später für die Guerilla-Aktion?

Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund:

"Ich bin nicht mit Computern aufgewachsen und kenne mich daher nicht aus. Der, der das immer für mich macht, war allerdings viel unterwegs und hat somit erst jetzt Zeit dafür gefunden."

Es schade jedoch nicht, da das Ganze nun nochmal aufgefrischt wird, so Thomas Goeken. Er erzählte zudem, dass noch weitere Aktionen folgen würden und alle gegen das Logo im Werk von Otto Piene gehen. Prinzipiell habe der Galerist nichts gegen die Bezeichnung "LWL-Museum" allerdings habe das Logo einfach nichts in einem Kunstwerk zu suchen.

Seitens des LWL-Museums gibt es keine Stellungnahme zur Verhüllungsaktion von Thomas Goeken. Auch zu einem Interview war das LWL-Museum nicht bereit, sondern nur zu einer schriftlichen Äußerung.

Die Integration des LWL-Logos in das Kunstwerk „Silberne Frequenz“ am LWL-Museum für Kunst und Kultur habe Otto Piene selbst geplant und ausgeführt, so die Pressesprecherin Claudia Miklis.

"Piene war klar, dass sein Entwurf zu Diskussionen führen werde und Kritiker das Logo als störend in dem Kunstwerk empfinden würden. Für ihn gehörte das Logo zu seinem Entwurf."

Eine Diskussion über die Frage, wie Künstler/-Innen und Museen mit solchen Themen umgehen, sei sinnvoll. Das Team des Museums könne sich eine Tagung mit Fachleuten und Interessierten vorstellen. Da der Künstler das Logo autorisiert hat, sei es zur Zeit nicht beabsichtigt dieses zu entfernen.

(von Laura Wenke, 19.7.17)