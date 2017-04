Lifehack Apps

Manchmal machen Apps das Leben ein bisschen einfacher. Wir stellen euch 5 Apps vor die kostenlose Apps vor, die Euch den Alltag erleichtern.

1. Bring – die Einkauflistenapp

Ihr seid im Supermarkt und wisst, dass in eurer Wg auf jeden Fall noch was fehlt, nur was war das noch und was steht eh schon fünf Mal im Schrank rum? Mit der Bring App kannst du Einkaufslisten erstellen und andere Personen zu der Liste einladen. Keine Ausreden mehr für vergessene Müllbeutel und Klopapier!

via GIPHY

2. Splitwise

Falls ihr die beim Einkaufen anfallenden Kosten mit eurer WG gerecht aufteilen wollt oder mit euren Freunden im Urlaub keinen Bock habt, ständig nach getrennten Rechnungen zu verlangen, ist Splitwise eine supereinfache Lösung. Nachdem man eine Gruppe gegründet hat, kann jeder eintragen was er oder sie gezahlt hat und mit wem diese Summe geteilt wird. Am Ende rechnet die App genau aus wer wem wie viel schuldet.

via GIPHY

3. Keepsafe

Ihr habt superpeinliche Selfies oder ne Fernbeziehung und daher vielleicht ein paar Bilder die ihr nicht löschen wollt aber auch echt nicht ausversehen mal im normalen Fotoalbum öffnen wollt? Dann ladet euch Keep Safe runter und verschiebt genau diese Bilder in die App. Öffnen könnt ihr sie dann nur noch mit einer Pin Nummer, die ihr selber festlegt.

via GIPHY

4. Cam Scanner

Mit der Cam Scanner App kann man in der ULB Sachen einfach auf dem Handy einscannen. Anschließend kann man sie zurechtschneiden oder aufhellen bis sie optimal sind. Außerdem könnt ihr wählen, ob ihr das ganze als pdf oder Bild Datei speichern wollt und alles direkt weiterverschicken. Wen freut es nicht? Die Verwertungsgesellschaften. Normal zahlt die ULB Münster nämlich für jeden Scan Lizenzgebühren an die Verwertungsgesellschaften, die es an die Urheber/-innen weiterleiten.

via GIPHY

5. Insta

Diese App ist leider nur für Besitzer/-innen eines Apple Endgeräts. Aber: nach dem Herunterladen kann man auswählen, von wem euch News interessieren und von wem ihr wirklich gar nichts wissen wollt. Aus vielen sogenannten Channels könnt ihr eure ganz persönliche Auswahl erstellen. Dabei kann man zum Beispiel seriöse Nachrichtenanbieter oder diverse regionale Zeitungen aber auch den Postillion oder etliche Sportnews-Anbieter aussuchen.

Also egal ob ihr fleißig sein wollt oder doch lieber prokrastiniert – diese Apps sind entweder nützliche Helfer im Alltag oder einfach ein super Zeitvertreib.

via GIPHY

Zum Nachhören:

Radio Q gibt es übrigens auch in einer App, die euch mit dem Mensaplan, den neusten Campusnachrichten und dem Webplayer von Radio Q versorgt.

geschrieben von: Janice Ullrich

Stand: 26.04.2017