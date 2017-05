Am Sonntag ist Landtagswahl und damit ihr einen Überblick über die Parteienlandschaft habt, kümmern wir uns um die wirklich wichtigen Themen: Was denken eure münsteraner Landtagskandidaten über die Hochschulpolitik, was über Familie und Zusammenleben und wie sieht es nach dem Studium mit dem Arbeitsmarkt aus?