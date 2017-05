Hafenkäserei Münster

Der Sommer steht vor der Tür und wo lässt es sich besser bei gutem Wetter ein Bier trinken als am Hafen in Münster? Zahlreiche Restaurants, Bars und hohe Bürogebäude prägen das Hafenbild. Was man vielleicht erst beim zweiten oder dritten Blick auf die B Side erkennt, ist eine Hafenkäserei. Mit ihren großen Glasfronten fällt sie zwischen den modernen Büros kaum auf.

100 Jahre Tradition

Ann Paulin Söbbecke ist Geschäftsführerin und Molkereimeisterin der Hafenkäserei in Münster. In ihrer Familie ist es seit 100 Jahren Tradition und Leidenschaft, Käse herzustellen. Begonnen hat alles mit ihrem Urgroßvater Franz Rogge, der damals schon Molkereidirektor in Selm war.

Bewusstsein schaffen

Wer erfahren möchte, wie die Herstellung von Käse eigentlich abläuft, kann an einer Führung durch die Käserei teilnehmen. Ann Paulin Söbbecke freut sich darüber, dass die Besucher durch die Führungen ein Bewusstsein für den Herstellungsprozess für Käse entwickeln. Denn solch ein Prozess verlangt viel Aufwand und Handarbeit. Außerdem ist es der Molkereimeisterin wichtig, dass die Besucher über den Weg zu einem guten Biokäse aufgeklärt werden.

Warum der Standort Hafen?

Vielleicht scheint ein Hafen etwas unüblich für den Standort einer Käserei. Viele Käsereien haben ihren Platz auf dem Land. Für Ann Paulin Söbbecke stellt der Standort in der Stadt jedoch die bessere Variante dar. So müssen sich die Besucher nicht erst ins Auto setzen, um der Käserei einen Besuch abzustatten. Der zentrale Lage des Hafens biete sich daher sehr an.

Es lohnt sich also, in der Hafenkäserei vorbeizuschauen. Und wer da ist, kann auch ein paar Käsesorten probieren und sie mit nach Hause nehmen.

Übrigens werden in der Hafenkäserei auch noch Aushilfen gesucht. Also wer von der Vorlesung dirket ins Käsewunderland möchte, um ein wenig Geld dazuzuverdienen findet hier mehr Infos:

http://www.hafenkaeserei.de/kontakt.php

Text: Katharina Boecker



Radiobeitrag: Janice Ullrich, Sarah Gebbe



Bilder: Janice Ullrich