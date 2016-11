In Münster wird jetzt seit etwa 3 Jahren das Radfahrer - Aufkommen gemessen.

Zu diesem Zweck hat die Stadt Münster so gennante Fahrradzählstellen installiert. Unter Anderem auf der Wolbeckerstraße, der Hüfferstraße, der Weselerstraße, der Gartenstraße und auf der Promenade. Dort sind unter dem Fahrradweg Induktionsschleifen verlegt, die die Leezen zählen. Darüber hinaus können die Fahrradfahrer jetzt seit Oktober 2016 auf der Hammerstraße und am Neutor sehen, der oder die wievielte sie an diesem Tag sind. Dazu hat die Stadt zusätzlich zu den Induktionsschleifen im Boden Säulen aufgestellt, die die Zahlen anzeigen.

Die Anzeige-Säulen haben die Funktion, den Radlerinnen und Radlern repräsentative Zahlen über das Fahrradaufkommen zu präsentieren. Sie stehen immer stadteinwärts und zeigen auch nur die Zahlen des stadteinwärts führenden Radweges an (gemessen wird aber in beiden Richtungen). Auf diese Weise sollen die münsteraner Bürgerinnen und Bürger zu mehr Fahrradnutzung motiviert werden.

Radio Q - Reporter Julian Kinlechner stolz neben der Säule am Neutor.

Die Idee zu diesem Projekt stammt ursprünglich aus Dänemark und den Niederlanden. Dort gibt es seit mehreren Jahren in verschiedenen Städten solche Zählstellen. Die Daten der Messungen nutzt die Stadt, neben der Werbung für mehr Fahrradnutzung, vor allem zur Verkehrsplanung der Zukunft.

Bisher sind in den vergangenen zwei Jahren beispielsweise am Neutor über 4 Millionen Radlerinnen und Radler entlanggefahren.