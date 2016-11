Go-for-a-Ride-Day

Am 22. November ist der internationale Go For A Ride-Tag. Bei dem Aktionstag geht es vor allem darum, dem Alltag den Rücken zu kehren und mal raus zu kommen.

Für Studierende der Uni Münster dank Semesterticket kein Problem! Ohne einen müden Cent zu zahlen, ist man da von Münster aus ruckzuck (mal mehr mal weniger) in spannenden Städten wie Köln, Dortmund oder Düsseldorf. Städte, die von Kunst, Kultur, Shoppingmöglichkeiten nur so überquellen!

Stichwort Kultur: In der Nähe von Essen steht die Zeche-Zollverein, ein Industrie- und Architektur-Denkmal. Das ehemalige Steinkohlenbergwerk wurde 2001 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Heute steigen dort nicht nur eine Menge Veranstaltungen, auf dem Glände im feinsten Pott-Charme befinden sich auch mehrere Museen. Zum Beispiel das red-dot-Museeum, in dem alle Produkte ausgestellt sind, die mit dem red-dot-design-Award ausgezeichnet wurden. Wer Natur und Kultur verbinden und ein bisschen Hyde-Park aufkommen lassen möchte, sollte den Gruga-Park in Essen ansteuern. Denn der Park dient nicht nur zur Naherholung, sondern beheimatet mehr als vierzig Skulpturen bedeutender Bildhauer. In 1,5 Stunden ist man mit RE und Straßenbahn von Münster aus direkt in Essen am Zollverein.

Unweit von Essen ist Dortmund auch immer einen Besuch wert. Neben zahlreichen Trinkhallen lädt dort vor allem das Freizeitzentrum FZW zu großartigen Konzerten ein. Unweit des Dortmunder U kann man hier einen schönen Abend verbringen. In einer knappen Stunde ist man mit der Westfalenbahn dort.

Wer lieber isst als wandern ist im Schokoladenmuseum in Köln gut aufgehoben. Schleckermäuler aufgepasst, es gibt sogar einen Schokoladenbrunnen!

Wer durch eine Altstadt spazieren will, die fast so schön wie die von Münster ist, kann die westlichste Großstadt Deutschlands, Aachen, besuchen. Und wenn man irgendwann keine Lust mehr auf das Kopfsteinpflaster in der fast 2000 Jahre alten Stadt hat, setzt man sich einfach in ein kuscheliges Café am Dom.

Schon mal in Paderborn gewesen? Dort gibt es das Heinz Nixdorf MuseumsForum, das größte Computermuseum der Welt. Wen es von dort ins Grüne zieht, für den oder die könnten die Teutoschleifen im Teutoburger Wald etwas sein. Auf dem Rundwanderweg kann man die Stadt weit hinter sich lassen und an den Dörenther Klippen sogar ein bisschen Freestyleboldern. Wer gerne wandert kann sogar einen Blick auf den Canyon werfen. Nahegelegende Bahnstationen befinden sich in Osnabrück (ca. 35 min.), Lengerich (ca. 20 min.), Ibbenbüren (ca. 1 Std.) und Rheine (ca. 30 min.)

Natur lässt sich aber auch vor Münsters Haustür erleben: die Rieselfelder, Europareservat für Wat- und Wasservögel.

Habt ihr Tipps wo man sonst am Go For a Ride - Day hinfahren könnte? Schreibt uns an online@radioq.de