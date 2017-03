Frauentag in Münster

Der 8. März ist der internationale Frauentag. An diesem Welttag setzen sich Frauen und Männer auf der ganzen Welt für die Rechte und Freiheiten von Frauen ein. Deshalb heißt der Tag auch Weltfrauenkampftag. In vielen Städten gehen daher Menschen gegen die Diskriminierung von Frauen auf die Straße. Auch in Münster.