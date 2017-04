Nach der Wahl in Frankreich

In Frankreich sind Präsidentschaftswahlen. Wir haben die wichtigsten Infos für Euch!

Das Superwahljahr 2017: Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland. Erstarkt der Populismus?

Wir wollen wissen, was die Jugend Europas denkt: Was ist die Zukunft der Europäischen Union?

Den Brexit haben die Alten beschlossen. Die Alten haben sich dafür entschieden, dass junge Briten ihre Zukunft nicht als Bürger/-innen der Europäischen Union leben. Sind es auch nun auch in Kontinentaleuropa die Alten, die die Zukunft bestimmen?

Unsere Erfahrungen teilen wir unter dem Hashtag #whatseurope17 auf Twitter, Instagram & Facebook.

Die Wahl in Frankreich

Am Sonntag hat Frankreich in der ersten Runde einen neuen Präsidenten gewählt. Das #whatseurope17-team hat für Radio Q die Wahlen begelitet. Gestern waren sie in Düsseldorf vor Ort.

In der BRD leben fast 160.000 französische Staatsbürger. Wir haben einige davon vor der Wahlkabine befragt:

Inzwischen sind die Ergebnisse der Vorwahlen in Frankreich offiziell: Macron gewinnt sie mit knapp 24% die meisten Stimmen. Die rechtsextreme Marine Le Pen liegt etwa zwei Prozentpunkte hinter ihm.

Die Wahl gestern war allerdings nur die erste Runde war. Am 7. Mai wählen die Franzosen nochmal und stimmen dann zwischen Macron und Le Pen ab.

Mit ihren rechtsextremen und europakritischen Parolen ist Le Pen nur zweite. Trotzdem hat sie fast 22% der Stimmen bekommen. Können jetzt alle Le Pen Gegner aufatmen, weil nur gut ⅕ der Franzosen sie gewählt haben?

Ganz so einfach ist es nicht. Entscheidend ist, wie die Stichwahl ausgehen wird. Und da werden viele Franzosen noch einmal anders wählen. Denn: selbst der konservative Francois Fillon will seine Wähler jetzt für Macron mobilisieren. Und das obowhl sein sich sein Programm - gerade was die Einschränkung von Einwanderung angeht - an vielen Stellen mit Le Pens Forderungen überschneidet.

Déclaration à la suite des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. pic.twitter.com/HD5xNdU1J8 — François Fillon (@FrancoisFillon) 23. April 2017

"Es gibt keine Wahl außer gegen die extremen Rechten zu wählen" (1:50)

Nach aktuellen Umfragen jedenfalls würde Macron in der Stichwahl im Mai mit über 64% klar vorne liegen. Doch Brexit und Trump haben gezeigt, dass wir den Umfragewerten nicht immer Trauem können. Für die erste Wahlrunde allerdings waren die Umfragen ziemlich geanu. Für die Kandidierenden kommt es jetzt darauf an, dass sie die Franzosen nicht nur überzeugen, sondern auch tatsächlich mobilisieren, für sie noch einimal zur Wahl zu gehen. Wer unzufrieden mit dem politischen Verhältnissen ist - also gerad diejenigen die Le Pen unterstützen - geht eher zu Wahl als jemand, der kein Problem sieht. Für die Stichwahl müssen aber alle Franzosen mobilisiert werden, auch diejenigen, deren Kandidaten nicht mehr dabei sind.

Warum wird überhaupt noch einmal gewählt?

Bei der Wahl des Staatsoberhauptes stellen verschiedene Parteien die gegeneinander antretenden Kandidat/-innen. Präsident/-in wird, wer die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann. Das ist zuletzt aber 1965 passiert. Wahrscheinlicher ist es, dass es zu einer zweiten Wahlrunde (Stichwahl) kommt, bei der die beiden Kandidat/-innen mit den meisten Stimmen aus der ersten Wahlrunde gegeneinander antreten. Dafür muss das Wahlvolk ein zweites Mal an die Urne treten.

In einem klassisch präsidentiellen Regierungssystem wie in den USA wird der Präsident direkt gewählt. Er selbst stellt dann seine Regierung nach eigenen Vorstellungen zusammen, so wie wir es bei Donald Trump beobachten konnten. In Frankreich jedoch ist der Präsident bei der Regierungsbildung und Regierungsarbeit auf das Parlament angewiesen. An der Spitze der Exekutive stehen dann Regierungschef und Präsident. Die können manchmal auch zwei verschiedenen Parteien angehören. Das französische Regierungssystem hat Elemente des präsidentiellen und parlamentarischen Regierungssystems, weshalb einige Politikwissenschaftler/-innen es als semi-präsidentiell bezeichnen.

Neben dem Präsidenten wird dieses Jahr im Juni auch die Nationalversammlung, neu gewählt. Insgesamt gibt es in Frankreich - wie auch in Deutschland - zwei Kammern: die Nationalversammlung (Abgeordnete) und den Senat (Vertreter/-innen aus den Regionen und Städten).

Mehr Infos zum Programm der Kandidaten und auch dazu, wie mächtig Frankreichs Präsident eigentlich ist, könnt ihr in unser Abendsendung Qlumbus nachhören.