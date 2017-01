Football statt Fußball - Der Erfolg der NFL in Deutschland

Seit ich mein aktuelles Studium begonnen habe steht am Ende jeder Bundesliga-Saison die gleiche Mannschaft an der Spitze der Tabelle, die FIFA rutscht von einem Skandal in den nächsten und im Free-TV laufen eh keine ganzen Spiele. Warum sich nicht mal für einen anderen Sport begeistern? Das denken sich vermutlich immer mehr Menschen in Deutschland und feuern die Mannschaften in der amerikanischen National Football League an.

Brutal, gefährlich und kompliziert sagen die einen. Spannend, taktisch und fair die anderen. Immer mehr Leute in Deutschland begeistern sich für Football. Die Quoten für die deutschen Live-Übertragungen steigen von Jahr zu Jahr an. Alles andere als ein Zufall: Der DFB hat zunehmend Image-Probleme, Bayern gewinnt einen Titel nach dem anderen. Zwar ist aktuell der Vorsprung dieses Jahr noch nicht so eindeutig, aber auch der größte Konkurent RB Leipzig ist vermutlich hauptsächlich durch Sponsorengeldern des "flügelverleihenden" Energydrinks soweit oben. Der Millionenkonzern NFL weiß das und spricht zum Beispiel auf ihrer Facebookseite auch gezielt deutsche Zuschauer an. Letztes Jahr verpflichteten die Minnesota Vikings sogar den deutschen Wide Receiver Moritz Böhringer. Noch kann mit der Mannschaft nur trainieren, es besteht aber die Chance, dass er in Zukunft auch für den Verein Punkte erzielt. Damit sichern sich die Vikings nicht nur ein Mannschaftsmitglied, sondern erhoffen sich vermutlich auch einen Zuwachs bei der deutschen Fan-Base.

Münster selbst erzielt sogar mit zwei Vereinen Erfolge: Die Münster Mammuts und die Münster Blackhawks. Letztere bieten sogar Football-Training als Hochschulsport an. Wer es allerdings beim Zugucken belassen möchte, hat immer öfter Gelegenheit dies beim Bierchen in der nächsten Kneipe zu tun. Und auch für viele Nicht-Football-Fans ist ein bestimmtes Spiel im Jahr eine besondere Attraktion: Der Super Bowl. Eine der größten Einzelsportveranstaltungen der Welt ist neben dem Finalspiel der Saison auch für die traditionelle Halbzeitshow bekannt. Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Aerosmith, Michael Jackson, Prince, Bruno Mars, Katy Perry, Beyoncé, um nur einige zu nennen. Die Liste der Stars, die mit einer spektakulären Bühnenshow die Zuschauer während der Spielunterbrechung unterhalten, ist lang. Dieses Jahr wird Lady Gaga auftreten.

Auch das ein Grund, warum das Endspiel auch in Deutschland letztes Jahr eine Rekordquote von 43,8 % Marktanteil einbrachte.

Viele sind aber einfach nur begeistert wie taktisch dieser Sport ist. Feldspieler kriegen zum Teil vom Trainer Ansagen über Funk aufs Ohr gesprochen. Spielzüge werden minutiös ausgearbeitet und im sogenannten Playbook festgehalten. Doch wer noch nie ein Football-Spiel gesehen hat, sollte sich erstmal mit den Grundregeln befassen. Wie zu allem anderen auch gibt es dazu einige gute YouTube-Tutorials.

Am kommenden Sonntag kann man ab ab 20:15 Uhr auch im deutschen Free-TV die Conference-Meisterschaften sehen:

Green Bay Packers at Atlanta Falcons (21:05 Uhr)

Pittsburgh Steelers at New England Patriots (00:40 Uhr)

Die beiden Sieger treffen dann am 5. Februar (nach deutscher Zeit: in der Nacht vom 5.02. auf den 6.02.) aufeinander.

Von Hanno Jenkel

Ein Beitrag aus dem Coffeeshop vom 18.01.2017