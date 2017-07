„Bier ist nicht einfach nur Hopfen, Malz und Hefe"

Es ist Sommer. Und da gibt es doch nicht schöneres, als mit einem Bier am Aasee zu sitzen und das Wetter zu genießen. Vor einem Jahr haben Dr. Florian Böckermann und Frank Sibbing die Finne Brauerei gegründet. Wir haben in der Brauerei im Kreuzviertel vorbeigeschaut und uns mit den Gründern über den Slang-Ausdruck Finne, Craft Beer und übers Biertrinken als Brauereibesitzer unterhalten.

Wer seid ihr? Stellt euch doch kurz mal vor!

Florian: Mein Name ist Flo, ich bin 35 Jahre alt und gebürtiger Münsteraner. Aufgewachsen bin ich im Münsterland und jetzt wohne ich wieder seit 14 Jahren in Münster und habe hier auch studiert. Ich bin sehr froh, in meiner Heimatstadt die Finne Brauerei zu haben.

Frank: Ich bin Frank, werde bald 30, komme nicht aus dem Münsterland, aber wohne schon seit über 10 Jahren in Münster. Ich habe hier auch studiert.

Wie ist die Finne Brauerei denn entstanden?

Florian: Wir beide sind jahrelange Bierliebhaber und haben auch schon vor Jahren hobby-gebraut. Die finale Idee ist nach einem USA-Urlaub gereift. In den USA gibt es zahlreiche Mikro-Brauereien mit vielen verschiedenen Bieren, wo man ganz nah am Brauprozess sitzt. Das war auch unser Ziel für Münster. Gut vor einem Jahr haben wir es dann umgesetzt. Mittlerweile haben wir 25 verschiedene Biere produziert – genau das, was wir uns immer vorgestellt und gewünscht haben.

Aber was bedeutet "Finne"?

Frank: Wir hatten natürlich viele Namensideen im Kopf, aber Finne war von Anfang an dabei. Wir haben damals schon immer Slang-mäßig gesagt „Gib mir mal ne Finne Bier“. Der Begriff stammt aus der Sprache Masematte, das ist eine alte Handelssprache Münsters, die früher viel von den Ganoven verwendet wurde. Und auf dieser Sprache bedeutet Finne eben Flasche oder Glas und wird oft in Verbindung mit Bier verwendet. Wir finden, das ist eine schöne Verbindung zu Münster und der Wortstamm ist auch noch kurz und knackig.

Was fasziniert euch denn so an Bier?

Frank: Uns fasziniert vor allem die Vielfalt. Wir waren schon immer gute Biertrinker. Als wir damals mit dem Bier brauen angefangen haben, ist uns auch erstmal klargeworden, was man mit Bier überhaupt alles machen kann. Bier ist nicht einfach nur Hopfen, Malz und Hefe. Es gibt viele verschiedene Hopfensorten und Malzsorten, auch mit Hefe kann man ganz viel machen. Wahnsinnig erstaunlich, was für eine geschmackliche Vielfalt Bier geben kann. Beim Hopfen können Geschmäcker wie Grapefruit oder Pinien herauskommen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind fast unendlich.

Was bedeutet Craft Beer?

Florian: Das beutet übersetzt eigentlich nur handwerklich hergestellt. Und nichts Anderes machen wir hier auch vor Ort. Craft Beer wird nicht groß industriell hergestellt und es wird auf regionale Rohstoffe zur Herstellung gesetzt.

Frank: Genau. Der Fokus liegt nicht darauf, das Bier möglichst günstig zu bekommen, sondern eher auf Qualität, Vielfalt und Handwerk.

Trinkt man eigentlich als Inhaber einer Bierbrauerei besonders viel Bier?

Florian: Naja, jeden Tag trinken wir nicht Bier – so viel können wir schon mal sagen. Aber es ist natürlich so, wenn unser Brauer ein paar neue Rezepturen entwickelt hat und die Biere dann fertig sind, dann probieren wir die Biere natürlich allesamt durch. Die Vermutung liegt nah, dass man in der Brauerei jeden Tag trinkt (lacht), aber nein, wir hauen uns hier nicht die Hucke voll. Viel mehr genießen wir das Bier und entwickeln neue Rezepturen.

Interview von Katharina Boecker