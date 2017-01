Rezensiert von Melissa Faust

Ausgefuchster Kino-Spaß

Der neue Disney Animationsfilm „Zoomania“ hat den besten Animationsfilmstart aller Zeiten hingelegt. Kein Wunder, beim wahrscheinlich auch witzigsten Trailer aller Zeiten. Die Promo für den Film funktioniert fantastisch und schon seit Monaten sind Sticker für die Nachrichten-App Telegramm vom Zoomania-Fuchs zu haben.

Häufig muss man leider einsehen, dass in den meisten Filmen die besten Stellen schon im Trailer abgefrühstückt werden, was bei Zoomania zum Glück nicht der Fall ist. Aber erst einmal zur Handlung. Zoomania ist DIE Megacity der Tiere. Besser gesagt der antropomorphen Tiere. Heißt: Sie sprechen, sind gekleidet und gehen normalen Berufen und Aktivitäten nach. Genau hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.

Zoomania selbst besteht aus verschiedenen Vegetationsstufen in denen die jeweiligen Bewohner mehr oder weniger friedlich zusammenleben. Neben den normalen Bewohnern gibt es leider auch den ein oder anderen Dieb, Halunken oder Falschparker, um den sich die Polizei Zoomanias kümmern muss. Neuste Rekrutin der Polizei: Judy Hopps, erstes Kaninchen mit Polizeimarke neben Bären, Tigern, Nashörnern. Hartnäckig hat sie es durch die schwere für sie fast unmögliche Aufnahmeprüfung geschafft und eine Stelle in der Megacity bekommen. Polizeichef und Stier Chief Bogo hält jedoch nicht viel von den neuen Rekruten. Statt der Aufklärung eines Vermisstenfalls bekommt Judy leider nur die Aufgabe zugeteilt Falschparkern Strafzettel zu verteilen. Listig und von der zweiten Bürgermeisterin unterstützt schnappt sie sich doch noch einen Vermisstenfall. Es gilt den Otter Emitt wiederzufinden. Um das zu tun holt sie sich den Fuchs Nick White ins Boot, ein im wahrsten Sinne des Wortes ausgefuchster Ganove mit erstklassigen Kontakten in die Unterwelt Zoomanias. Schnell wird klar, dass hinter den Vermisstenfällen mehr steckt und die Zukunft Zoomanias auf dem Spiel stehen könnte.

Der detaillreiche computeranimierte Disneyfilm begeistert. Obwohl die Tiere in Kleidern stecken, wurde bei den Bewegungen trotzdem darauf geachtet die Tiere abzubilden. Sei es die Schnauze des Fuchses die sich beim Sprechen kräuselt oder das Näschen des Kaninchens Judy. Alle Figuren sind eigenständige Charaktere mit unterschiedlichen Biografien und Eigenarten. Doch Zoomania ist nicht nur ein unterhaltsamer Kinderfilm, sondern regt auch durchaus Erwachsene zum Denken an. Ist ein friedliches Miteinander verschiedenartiger Lebewesen möglich, was machen Vorurteile mit uns?

Besonders hervor sticht die Leistung der Synchronstimmen bekannter deutscher Schauspieler wie zum Beispiel Josephine Preuss (Türkisch für Anfänger), die die Stimme der Protaginistin Judy Hopps spricht. Es gelingt ihnen, die Komik des Films wunderbar zu transportieren und das Publikum zum Lachen bringen. Komplettiert wird das Kinoerlebnis durch den von Shakira gesungenen Titelsong “Try everything”, den die singende Popdiva Gizelle, natürlich eine Gazelle im Film aufführt und die Tiere anheizt. Wem schon alleine der witzige Trailer des Films zusagt, dem sei unbedingt ein Kinobesuch geraten. Zwar tobt, lacht und klatscht während des Films das Kino-Publikum bei der schon aus dem Trailer bekannten Stelle auf der KFZ-Zulassungsstelle, der Film ist jedoch noch für viele weitere große und kleine Kracher gut.

Zoomania ist ein sehr gelungener und vor allem sehr witziger aber auch spannender Animationsfilm, bei dem viele Lacher garantiert sind.

Bewertung:

5 von 5 Q's

Kinostart: 03.03.2016

Regie: Rich Moore

Gerne: Animation

Mit den Stimmen von: u.a. Josephine Preuss, Rüdger Hoffmann, Frederick Lau uvm.

Inzwischen auch auf DVD verfügbar oder zum Leihen beim LOVEFiLM DVD Verleih