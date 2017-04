Münsteraner Footballderby

Morgen ist American Football angesagt! Derby, Derby heißt es morgen auf der Sentrupper Höhe.

Nach einem Winter voller Workouts, Konditions- und Krafttrainings wird mit dieser Veranstaltung die Viertliga-Saison eingeläutet. Die Münster Blackhawks und die Münster Mammuts treffen in einem Oberligahighlight aufeinander.

Münster Mammuts

Die Mammut gibt es bereits seit 30 Jahren und sind von daher in der Liga und dem allgemeinen Spielbetrieb bekannt.

Auf Facebook haben Sie ihre Anhänger/-innen schon eingeschworen:

Die Münster Blackhawks

Die Blackhawks haben sich 2013 gegründet, sind zweimal in Folge aufgestiegen und haben auch in Zukunft große Ziele. Das anstehende Stadtderby ist wegweisend für beide Vereine. Die Blackhawks konnten in den letzten Jahren einen enormen Anstieg an Mitgliedszahlen verzeichnen. Wer beim Hochschulsport American Football wählt, hat Training bei den Blackhawks.

Football ist so gefragt wie nie, die Nachwuchs-Abteilungen haben einen enormen Zulauf. Mittlerweile haben sich Junioren- und Ladies-Teams etabliert. Doch es wird nicht nur American Football gespielt, sondern auch getanzt. Besonderes Highlight am Samstag: der erste Auftritt der Blackhawks Cheerleader.

Die Münster Blackhawks nach einem Spiel 2015 (Bild: Melissa Faust)

Die Blackhawks Jerome und Roman waren im Coffeeshop zu Gast. Mit unserem Moderator Max Hengesbach haben sie über das anstehende Spiel gequatscht, bei dem am Samstag mehr als 1.000 Zuschauer erwartet werden. Der Eintritt ist übrigens frei.

Das ganze Interview mit Jerome und Roman von den Blackhawks könnt Ihr hier nachhören:

Warum aber überhaupt Football?

Nicht nur zum Superbowl interessieren sich viele für American Football, diesem begeisternden, taktischen Sport. Unser Reporter Hanno Jenkel hat hier zusammengetragen, warum er sich so für American Football begeistert. Wer noch nie ein Football-Spiel gesehen hat, sollte sich seiner Meinung nach erstmal mit den Grundregeln befassen. Wie zu allem anderen auch gibt es dazu einige gute YouTube-Tutorials.

Von Deike Terhorst