Tweets von Prof. Van Suntum

Kürzlich hat sich das Rektorat der Uni Münster von einem Tweet des Münsteraner VWL - Professors Ulrich van Suntums distanziert. Damit distanzierte sich das Rektorat zum ersten Mal von einem Tweet einer ihrer Professoren. Der Post ist immernoch auf Twitter abrufbar.



Heute: 88jährige wg. Holocaustleugnen: 2,5 Jahre Haft. Fünf "Schariapolizisten": Freispruch. Droht demnächst Knast für Prophetenbeleidigung? — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 22. November 2016

Inzwischen distanzierte sich auch der AStA und forderte die Universität auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Viele fragen sich, warum ein VWL Professor, Mitarbeiter der Universiät Münster, das geltende Strafrecht anzweifelt und mit welcher Intention.

Zunächst zum Fall von Ursula Haverbeck, einer verurteilten Holocaustlügnerin. Haverbeck war früher Teil des 2008 wegen verfassungsfeindlichkeit verbotenen "Vereins zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des Holocausts Verfolgten". Dieser hatte es sich zum Ziel gesetzt, den Völkermord in Auschwitz offen als Lüge darzustellen und Spenden für sogenannte "Justizopfer" zu sammeln, die ebenfalls für das Leugnen des Holocaust verurteilt wurden. Angehende und abgeschlossene Juristinnen und Juristen erinnern sich an den Rechtsgrundsatz "Nulla poena sine lege". Keine Strafe ohne Gesetz.

Die 88-jährige Wiederholungstäterin Ursula Haverbeck wurde wegen Leugnen des Holocausts vom Amtsgericht Verden auf Grundlage des §130 StGB zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Der Straftatbestand war erfüllt, das Gericht verurteilte Haverbeck. Eigentlich eine klare Sache.

Und die Schariapolizei von Wuppertal? Was ist dort passiert? In Wuppertal war eine Gruppe junger Männer mit Warnwesten mit der Aufschrift "Sharia Police" durch die Innenstadt gelaufen. Das Landgericht Wuppertal konnte keine strafbare Handlung erkennen. Westen seien keine uniformgleiche Kleidung. Auch wäre den Angeklagten nicht bewusst gewesen, dass sie eine strafbare Handlung begehen. Aufgrund einer fehlenden Rechtsgrundlage - keine Strafe ohne Gesetz - wurden die Männer freigesprochen. Jeder, der sich also einmal schon auf geringe Weise mit der Juristerei befasst hat, versteht die Umstände: der zynische Vergleich des Professors im Tweet passt hier nicht so recht.

Auf Facebook und Twitter wurde der Professor für seinen Tweet kritisiert. Einzelne Fachschaften veröffentlichten eine Stellungnahme und forderten das Rektorat zu einer Stellungnahme auf. Der Pressesprecher der Uni Münster bestätigte gegenüber Radio Q, dass interne Schritte in die Wege geleitet würden, interne Personalangelegenheiten jedoch nicht öffentlich behandelt würden.

Van Suntum erklärte, dass sich bisher weder das Rektorat noch die Fachschaft Politikwissenschaft noch das Dekanat der Wirtschaftswissenschaften direkt an ihn gewendet hätten. Er halte weiterhin den Freispruch von Wuppertal für falsch, teile jedoch nicht die Ansichten von Ursula Haverbeck. Über das Strafmaß können man jedoch geteilter Meinung sein, so der Professor, gerade da die Holocaustleugnerin 88 Jahre alt wäre und die Strafe von 2,5 Jahren faktisch lebenslänglich sei.



Schon bei früheren Diskussionen über Tweets des VWL-Professors verharrte dieser darauf, dass seine Tweets seine private Meinung und Teil der freien Meinungsäußerung wären und nicht seine Arbeit als Professor beträfen.

Wir nehmen das mal zum Anlass, ein Best-Of von Tweets des VWL-Professors aufzulisten.



1. Van Suntums Kondom-Kollektion

Heiko Maas: Kondompflicht im Puff und 5 Jahre Gefängnis für Sex mit Zwangsprostituierten! Läßt sich gut kombinieren: pic.twitter.com/hUfCYeardG — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 11. April 2016



2. Der beste Wahl-Werbespot der Welt

Tierischer ALFA Werbespot gefällt (fast) allen: https://t.co/VtYdefXZb4 — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 10. März 2016

3. Bestechende Logik

Massenzuwanderung geringqualifizierter Muslime => Arbeitslosigkeit und Pespektivlosigkeit => Radikalisierung => IS-Terrorismus => thats it — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 14. November 2015

4. Tag der Ellenbogengesellschaft wider dem grundgesetzlichen Streikrecht



1. Mai sollte in Tag der Ellenbogengesellschaft umbenannt werden. Kita-, Bahn- Pilotenstreik - Minderheiten erpressen die Gesellschaft — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 1. Mai 2015

5. Twitter-Einstellungen sind schon kompliziert

Doof dass man mit hashtag hier wegen der blöden gelben Farbe nix mehr lesen kann: #hashtag Könnte twitter ja mal ändern. — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 29. Dezember 2014

6. Ein Haus oder ein Unternehmen zu erben ist auch fast das gleiche



Gerechtigkeit? 90% zahlen gar keineErbschaftsteuer, obwohl sie ganze Häuser erben => also abschaffen oder gleiche (niedrige) Sätze für alle! — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 18. Dezember 2014

7. Opfer von Amokläufen sind Personenschäden

Eine Gruppe von Einzeltätern unbekannter Nationalität und Religion hat in München eine Straftat mit 6 - 7 Personenschäden begangen #München — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 22. Juli 2016

8. Jan Böhmermanns Gedicht war auch nicht so witzig

Wenn Rechte Muslime kritisieren, ist es Volksverhetzung. Wenn Linke einen muslimischen Prädidenten aufs Übeleste beleidigen, ist es Satire — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 18. April 2016

9. Man wird doch wohl noch kreativ sein dürfen

Hier mal ein Gestaltungsvorschlag für die neue Banknote :). Irgendwie sieht Draghi gar nicht so glücklich aus... pic.twitter.com/dfZ7Qrushf — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 8. März 2016

10. Und sportlich



ALFA Vorsitzender fordert Heute-Show-Moderator Welke zum sportlichen Duell https://t.co/WJucyVtAlw — Ulrich van Suntum (@Pietbull47) 6. März 2016

Von Hanno Jenkel und Melissa Faust