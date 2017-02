Abends noch was lesen?

Menschen, die besonders viel lesen, werden in der deutschen Sprache als Leseratten bezeichnet. Der Wortbestandteil Ratte drückt dabei die Gier aus, Literatur zu verschlingen und ist damit eigentlich nicht besonders positiv konnotiert. Aber gibt es überhaupt Studierende, die als Leseratten zu bezeichnen wären? Lesen Studierende abseits der Uni-Pflichtlektüre überhaupt noch? Zwei Perspektiven auf die Frage, ob abends noch gelesen wird.

Mein Alltag sieht momentan so aus: morgens geht es scheinbar viel zu früh in die Bibliothek, dort schlage ich nervös sämtliche Bücher auf und lese stundenlang, verzweifelt suchend nach dem richtigen Zitat. Irgendwann starre ich abwesend ins Nichts und tippe endlos auf meinen Laptop herum, darauf hoffend, dass am Ende des Tages doch eine weitere Seite für meine Hausarbeit steht. Anstatt mir abends einen Kopfschuss zu verpassen, weil das alles zwar überhaupt nicht schlimm, aber dennoch manchmal so frustrierend ist, nehme ich mir abends ein Buch in die Hand, um zu fliehen.

In Zeiten von Trump, Rechtspopulismus und Sätzen, die mit „In Zeiten von…“ beginnen, hilft mir literarischer Eskapismus. Natürlich könnte ich mir auch eine weitere Folge „Black Mirror“ anschauen, aber so richtig fliehen aus dieser Welt, kann ich dann nicht. Eher prüfe ich dann, ob meine Webcam wirklich abgetaped ist. Natürlich könnte ich auch eine Folge „Game of Thrones“ gucken – immerhin wäre ich nun in einer anderen Welt. Doch diese ist nur die Abbildung einer Welt, die sich eine andere Person dieser Welt vorstellt.

Das Schöne an Literatur jedoch ist, dass man in sich eingekehrt und das ist nicht so esoterisch gemeint, wie es klingt. Literatur öffnet die Tür zu unsere eigenen Welt: der Fantasie. Tolkien sieht Literatur daher als eine Möglichkeit der fantasiemäßigen Erfüllung von Wünschen und Sehnsüchten, die die Realität nicht leisten kann, nachzukommen. Dadurch wird eine Distanz zur Wirklichkeit aufgebaut und gerade diese Distanz ermöglicht es nach Peter Handke, die Wirklichkeit zu verändern.

Selbstverständlich bedeutet dies nicht, dass ich nur Fantasy-Romane lese, weil mich Drachen, Riesen und Zwerge aus der Ohnmacht der faden Wirklichkeit befreien. Fantasie ermöglicht es uns auch, die Welt durch andere Augen sehen zu können. Momentan lese ich „Die größere Hoffnung“ von Ilse Aichinger, worin ein fünfzehnjähriges Mädchen zur Zeit des Nationalsozialismus nicht zu ihrer Mutter nach Amerika reisen darf, weil sie eine jüdische Großmutter hat.

Kurz vor dem Schlafen, checke ich noch schnell die Nachrichten und lese diese Tage vom "Muslim Ban". Ganz, so scheint es zumindest, kann der Wirklichen scheinbar nie entflohen werden.

Jannes studiert Germanistik und Geschichte im Bachelor.

Lesen war immer eine meiner Leidenschaften. Immer ein Buch dabei. Während der Schulzeit neben Effi Briest, Faust, dem Werther und vielen anderen Büchern musste immer noch ein anderes Buch auf meinem Nachttisch liegen.

Mit der Uni kam das der Breakup. Vor allem mit dem Jurastudium. Will man die Klausuren bestehen, muss man zumindest das Lehrbuch gelesen haben. Und das in jeder von mindestens vier Vorlesungen. Statt der neusten Belletristik mussten die Lehrbücher gelesen werden. Am schlimmsten die Klausurenphase. Von 8 bis 20 Uhr in der Bibliothek Fälle lösen, Bücher lesen, schreiben und lesen, lesen, lesen. Wenn man dann mit müden Augen nach Hause schlurfte, kam höchstens noch ein Film in Frage. Oder ein Bier mit Freunden.

Während des Semesters ist es nicht anders. Der Dauerstress des Etwas-tun-müssens, der ungelesene Text der letzten Politik-Vorlesungen im Nacken. Morgens vielleicht noch die Tageszeitung und die wichtigsten Newsletter. Sonst ständig im Hinterkopf, dass noch etwas Sinnvolleres gelesen werden könnte, als der letzte Roman des Literatur-Nobelpreisträgers.

Für ein gutes Buch bleiben da nur die Ferien. Außer es steht wieder eine Hausarbeit an und die Literatur wartet nur so darauf, durchforstet zu werden. Mit Büchern dem Stress des Studiums entkommen? Fehlanzeige. Selbst wenn ich es versuche. Mein aktuelles Buch „Für Messi sterben – die Entstehung der Argentinischen Nation“ liegt nur neben meinem Bett, weil ich dafür die soziologische Theorie von Benedict Anderson zum Entstehen von Nationen besser verstehen wollte.

Ich erinnere mich noch, wie ich früher noch beim Lesen unter der Decke mit Taschenlampe von meinen Eltern erwischt wurde, sollte ich doch schon längst schlafen. Inzwischen wurde das Buch von meinem Smartphone ersetzt. Vor dem Einschlafen nochmal die Timeline durchscrollen und vielleicht einen kurzen Artikel lesen. Irgendwie darf man ja auch nicht verpasst haben, was passiert ist oder welches Video im Netz viral geht. Buchstaben wollen meine Augen einfach nicht mehr verarbeiten. Hörbücher scheinen auch keine Alternative. Anders als ein gutes Buch können sie mich nicht in der Geschichte fangen.

Melissa hat Politik und Recht im Bachelor studiert. Inzwischen macht sie einen Master in Sozialwissenschaften.

